CIRC
Valeria Macaggi: equilibris d’infart dalt d’una escala de cinc metres
Amb només 20 anys, Macaggi ha aconseguit participar a l’edició d’aquest any de Nits de Circ amb un espectacle que fusiona equilibri i dansa, i que ha estat practicant durant vuit anys
Valeria Macaggi va néixer fa 20 anys «al circ». És casa seva. Sempre ha estat envoltada d’artistes, i no és estrany que ella també hagi acabat fascinada per aquest món on tot és possible. El Gran Circ WOW l’ha vist créixer, i com és habitual en aquest món, Macaggi va aprendre les nocions bàsiques de tot el ventall de possibilitats circenses abans de decidir-se per l’equilibrisme. Però Macaggi va anar un pas més enllà, buscant fer un número diferent i molt poc vist: l’equilibri dalt una escala sense subjecció. «No hi ha gaires dones al món del circ que facin aquesta tècnica, crec que no són més de tres», assegura, i és que és un dels 18 artistes que actuen al Festival Nits de Circ, que fins avui fa parada a Besalú (i a partir del 19 d’agost es traslladarà a Roses).
Macaggi és una de les artistes de circ emergents que figuren al cartell del certamen d’aquest any, i ha arribat a Besalú després d’haver actuat durant aquesta temporada amb el seu primer contracte al cèlebre circ estable Great Yamouth del Regne Unit. Fa uns dies va aterrar a terres catalanes, i ha estat entrenant-se de valent per efectuar amb èxit el seu insòlit número.
«Fa molts anys que m’entreno per fer aquest espectacle, des de l’any 2017, són molts anys i tinc la sort que el meu pare m’ha instat sempre a ser constant en l’entrenament», explica. «Ara ho faig amb facilitat, però ha arribat després de molts anys i sobretot de tenir ganes de fer-ho».
L’escala no s’aguanta amb cap suport, i en fa servir una que fa 2,60 i una segona més alta de fins a 5 metres. Des de les altures, fa equilibris i manté al mateix temps l’estructura ferma als seus peus, sabent que un mal gest podria fer-la caure. «La idea que tinc és, a banda que l’espectacle sorprengui, també vull que sembli fàcil», assegura Macaggi. «Molta gent no veu la complexitat que hi ha al darrere de tot el que faig dalt l’escenari, però això ja és el que busco».
Fer circ amb xandall ample
La seva segona passió, la dansa urbana, també es deixarà veure durant el seu espectacle. Va començar a ballar durant la pandèmia. «Volia fer alguna cosa moderna amb què em sentís còmoda, ja que en un show de circ sempre s’acaba tematitzant amb un vestuari i una música, i a mi m’agrada el xandall, la gorra i anar ampla per ballar», subratlla. I per això, l’espectacle acaba essent una fusió entre aquestes dues coses, i en l’únic en el qual no ha innovat és en la música, que és dels anys 90. La seva visió del circ és la d’innovar, «buscar el que és nou, el que agrada ara a la gent», indica.
A Macaggi, el circ li dona «tot», diu. «Treballo del que m’agrada i del que estimo. M’agrada tot el procés: els entrenaments, sortir a l’escenari, el vestuari i la posada en escena. Em sento molt afortunada de tenir una feina que em fa tan feliç i no m’imagino en cap altra vida que no sigui el circ», conclou.
