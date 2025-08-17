Amaral, aquí i ara a Cap Roig
El duo reivindica que no viu del passat defensant tot el seu nou disc a Calella
Un historial com el d'Amaral, amb prop de tres dècades sobre els escenaris, una massa de seguidors més que musculada i una llista d'èxits per triar i remenar, dona per convertir cada concert en un gran karaoke de luxe. O per viure de rendes i sortir de gira només per celebrar els aniversaris rodons.
Amb el recital que va oferir dissabte al festival de Cap Roig, però, el duo aragonès va reivindicar que encara no és el moment de fer ni una cosa ni l'altra. La banda no va perdonar: té material nou per primer cop en sis anys i la quinzena de cançons del seu darrer disc, Dolce vita, van sonar totes al jardí botànic de Calella de Palafrugell.
Ho van fer, això, sí, embolcallades per una producció escènica d'alt nivell i intercalades amb temarros com Como hablar, Revolución, Días de verano o Resurrección, que si un té repertori, l'ha de lluir. I més si els 2.400 espectadors de l'auditori t'han exhaurit les entrades amb mesos d'antelació.
Tres grans pantalles amb realització en directe i projeccions de paisatges espectaculars, una escala i una escenografia modulable van ser el set per on Amaral va desfilar durant més de dues hores davant d'una platea totalment entregada.
La cançó que dona nom al seu novè disc d'estudi, Eso que te vuela la cabeza i Tal y como soy van ser les primeres a sonar, abans que Toda la noche en la calle obrís la veda de les velles i Juan Aguirre, en solitari, reculés encara més enrere, amb dels temes més antics del grup, Tardes.
Com si es tractés d'una artista de circ, Eva Amaral va reaparèixer a l'escenari enfundada en un vaporós vestit vermell i un arnès per volar sobre la gent mentre entonava En el centro de un tornado, una de les lletres "sobre la crueltat del món" incloses en un disc, va dir, pensat per exaltar "la bellesa i de les ganes de viure". També ho va ser Podría haver sido yo, un homenatge a Víctor Jara que la cantant va fer servir per clamar contra el genocidi de Gaza.
El primer punt i a part de la nit -el grup acabaria oferint dues generoses tandes de bisos- va arribar amb Los demonios del fuego, una cançó, va explicar Eva Amaral, nascuda en un petit poble del nord de la península: "Avui soc aquí, però el meu cor és una mica allà, perquè a l'altra banda de la vall hi ha un incendi devastant-ho tot".
Les anades i vingudes entre les novetats i els himnes de la seva carrera van continuar durant l'estona de propina, combinant sense que desentonessin La suerte o Hasta que la música acabe amb clàssics corejats amb ganes com Sin ti no soy nada, El universo sobre mi o Marta, Sebas, Guille y los demás.
La cirereta final va ser Ahí estás, nova de trinca, per demostrar que, a cop de veuarra d'Eva Amaral, prestància escènica i un cançoner que funciona com un rellotge i que té capacitat per seguir creixent, l'èxit del grup no és cosa del passat.
