Festivals d'estiu

L’efecte vitamina de Miki Núñez captiva Calonge

El festival F’Estiu va collir l’artista terrassenc que, tot i les dificultats tècniques, va poder connectar amb el seu públic en un concert ple de significat

Miki Núñez durant el seu concert al festival F’Estiu 2025.

Miki Núñez durant el seu concert al festival F’Estiu 2025. / F'Estiu

Laura Teixidor

Laura Teixidor

Calonge

Miki Núñez va tornar a demostrar ahir a Calonge perquè és un dels artistes més estimats a Catalunya. Desprèn naturalitat i simpatia en tot moment i fàcilment es posa el públic a la butxaca, gràcies a unes lletres sinceres en què es despulla emocionalment i permeten connectar amb els seguidors, majoritàriament famílies i nens.

Tot un efecte vitamina que va captivar en el festival F’Estiu, per l’habilitat de transmetre optimisme malgrat les adversitats, sobretot quan durant uns instants l’actuació es va haver d’aturar per problemes tècnics en el so. Un altre artista potser hauria marxat fins que s’arreglessin, però Núñez va saber improvisar en tot moment per entretenir el públic, tot explicant anècdotes dels seus inicis com a artista, fent bromes, interpretant algun tema de quan formava part d’una banda de versions i, inclús, signant autògrafs als seus seguidors més incondicionals.

Visibilitzar la salut mental

Darrerament, Núñez ha visibilitzat la importància de tenir cura de la salut mental i ha explicat els problemes que ha tingut amb l’ansietat i els trastorns alimentaris i com els ha superat per tal de ser un exemple de superació per als més joves. De fet, el darrer disc La partida tracta l’amor i la superació personal i és el primer treball publicat íntegrament en català. Ell mateix confessava recentment que les coses que hi volia dir no podien ser en castellà.

Dins del meu cap, Pura vitamina i Ens tenim a prop van ser algunes de les noves cançons més aclamades, que va combinar amb els temes més representatius de la seva trajectòria, com La venda, Celebrem o Me vale, entre d’altres. La interacció amb els espectadors era constant, tot fent broma del seu origen «pixapí» i també va felicitar una de les assistents pels seus seixanta anys.

Acompanyat per una banda que inclou guitarra, baix, teclats i tres instruments de vent, Núñez va guanyar la partida a la nit més tòrrida de l’estiu i amb la interpretació d’Escriurem va arrodonir una actuació que va ser capaç de reconduir amb èxit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents