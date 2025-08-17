Festivals d'estiu
Els Pets més rockers i festius brillen aL Festival de Porta Ferrada
El grup celebra els seus 40 anys de trajectòria i fa pujar a l'escenari els àlbums «Agost» (2004) i «Bon dia» (1997) amb èxit i mestria davant de 1.700 persones
Dins el recinte del Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols hi van passar moltes coses durant el dissabte a la nit. Dalt l’escenari, Els Pets repassaven amb energia desbordant i una molt bona posada en escena dos dels seus àlbums més emblemàtics, Agost (2004) i Bon dia (1997), als quals els separen set anys, però que tenen la mateixa essència rockera i festiva.
Els Pets han fet 40 anys de trajectòria, i això es diu aviat i no és cap llast, ans al contrari i així ho van demostrar davant de 1.700 persones. Amb mestria tocaven cada peça amb petites variacions vocals que van enriquir un directe que cal destacar. «La gent ens pregunta si és que som nosaltres que hem fet 40 anys», feia broma Gavaldà, que va prometre al principi de la nit que no xerraria entre cançó i cançó per intentar fer un concert més fluid, perquè hi havia «molta feina» a fer. Però va fer diverses excepcions d’honor, com amb la cançó El meu veí de sota, que va dedicar a l’antifeixisme. «Ara està de moda ser d’extrema dreta, i sigueu el que vulgueu, però que sapigueu que no és res nou, és el que ha passat sempre», va recordar, indicant que aquesta ideologia promet solucions fàcils a problemes difícils. També va burlar-se del personatge que descriu a la cançó Descafeïnat, i va acabar la primera part del concert amb el missatge esperançador i de lluita que descriu a Pau.
El segon disc Bon dia, que van tocar després d’una breu parada per «pixar», va ser tot un bany de nostàlgia pels que ja l’escoltaven en format casset. Des de la bonica Dissimulat, passant per la d’arrels flamenques Digue’m que m’estimes i fins a l’incombustible Bon dia, cada peça va ser un regal musical i ben poques no van ser cantades amb l’ajuda del públic. De forma indirecta amb Bona nit, i de més directe amb S’ha acabat, -«a veure si així ho enteneu!»-, bromejava Gavaldà, Els Pets van fer fora un públic vingut d’arreu, que va marxar amb un somriure als llavis.
