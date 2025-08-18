Bach serà protagonista de l'última setmana del Festival de Torroella
El certamen oferirà onze obres del cèlebre compositor interpretades per Lucile Boulanger i Leonidas Kavakos
El 45è Festival de Torroella de Montgrí arriba a la recta final amb el protagonisme absolut de Johann Sebastian Bach, el compositor més interpretat en la història del Festival amb 216 obres fins ara, xifra a la qual se sumaran 11 obres més en dos dies. El 19 d'agost hi haurà el tercer concert de la sèrie Singulars Torrella protagonitzat per Niño de Elche i el poeta i cantant franco-egipci Abdullah Miniawy, que oferiran en dues sessions a l’església de Sant Genís. En el seu debut al Festival de Torroella, el violinista grec Leonidas Kavakos al capdavant del seu grup Apollon Ensemble oferiran el 21 d’agost un concert monogràfic dedicat a Bach amb els seus concerts per a violí, els BWV 1041 i 1042, i dues transcripcions per a violí de concerts per a clavicèmbal, els 1052R i 1056R. El divendres 22 d’agost al migdia la violagambista francesa Lucile Boulanger protagonitzarà al Palau Solterra-Fundació Vila Casas un concert amb obres de Johann Sebastian Bach i Carl Friedrich Abel, el seu fillol.
La segona edició de l’In-Edit Empordà també arriba al seu final amb la projecció que tindrà lloc demà al vespre de l’últim documental musical Niños somos todos (2019), de Sergi Cameron, protagonitzat pel cantaor Niño de Elche, que en acabar la projecció participarà en un col·loqui.
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Greus problemes a Montilivi: res canvia si res canvia