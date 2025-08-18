CRÍTICA
Colossal viatge musical amb Florian Boesch
Concert del baríton Florian Boesch i el pianista Malcolm Martineau a la Shubertíada de Vilabertran
Florian Boesch, baríton
Malcolm Martineau, piano
Franz Schubert - Winterreise
Schubertíada, Canònica de Santa Maria de Vilabertran
En el lieder molt especialment es detecta la importància essencial d'un gran pianisme i no pas un simple acompanyament i en aquest sentit Malcolm Martineau és un dels grans referents. Ho va demostrar amb una sonoritat generosa i poètica magníficament perfilada en cadascuna de les peces que conformen el Winterreise, D. 911 de Franz Schubert que han forjat de forma admirable amb la tímbrica de gran noblesa del baríton austríac Florian Boesch.
Aquesta és la tercera vegada que Boesch ha estat convidat a la Schubertíada del municipi empordanès fent gala d'una veu d'una gran amplitud. Especialment en els colors aquest cantant presenta tota una sort de possibilitats molt remarcables. Els greus d'una gran entitat, amb cos. En el registre mitjà una naturalitat molt especial, formidable pel gènere liderístic, però també uns aguts de gran calat, heroics i dramàtics quan és necessari. Destaca una expressió musical avellutada en els pianíssims fets amb un fil de veu i amb un ampli ventall de formes gens estandarditzades que van sorprenent l'oient. I és que durant aquest viatge hivernal passen moltes coses en el text musical que Florian Boesch sap collir amb foc nou. Aquest aspecte em sembla determinat pel que fa a un intèrpret que ha sabut construir el seu Winterreise.
Amb una gran veu i un timbre privilegiat no és suficient. Són necessaris, és clar, però el que marca la diferència és el sentit amb què cada cantant va teixint una obra complexa com aquesta d'ampli espectre expressiu. Em sembla que Boesch ho ha aconseguit amb un recital inoblidable. Si els pianíssims "a flor de veu" tenen una especial magnitud poètica no ho són menys els aguts. De fet, en el trànsit de totes les emocions, aquest gran mestre sembla que va rebel·lant els sentits més ocults d'un text musical que a vegades pot semblar molt evident. Es pot interpretar de maneres molt diferents dins d'una línia que respecti el sentit musical general de l'obra, però l'expressió última que cal anar decidint en cada moment és un terreny que forma part de la intel·ligència musical. Com es diu i com queda expressat és "el miracle" de tot gran intèrpret. Boesch reuneix totes aquestes virtuts excepcionals. Va fer reviure amb intensitat una obra trepidant i única del repertori occidental. Malgrat que la música ha quedat fixada en la notació i és igual per a tothom cal "reinventar-la" de nou. Per això, a vegades, tot i que l'hàgim escoltat moltes vegades esdevé una revelació sorprenent. L'ovació del públic va estar al mateix nivell que aquest gran músic que és Florian Boesch que amb Malcolm Martineau formen un tàndem espectacular. Gràcies mestres.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Demanen a l’Ajuntament de Girona que mostri on realment van les deixalles
- Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
- Greus problemes a Montilivi: res canvia si res canvia