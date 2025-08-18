CRÒNICA
Joan Dausà en estat pur a Cap Roig
L’artista ofereix la seva versió més intimista en la primera de les dues úniques actuacions d’aquest estiu amb totes les entrades exhaurides
Sol amb el piano i sense massa pretensions. Joan Dausà en té prou amb el carisma que desprèn i que manté intacte després de dotze anys dalt dels escenaris, per entusiasmar el públic, des dels seguidors més incondicionals fins als més reticents.
Així es va plasmar aquest diumenge, en la primera de les dues úniques actuacions d’aquest estiu, al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell, on aquest dilluns repetirà amb totes les entrades exhaurides. Un recital que ell mateix ha batejat com a “Concert d’una nit d’estiu” en el qual tenia clar que volia oferir la seva versió més intimista. “És bonic tirar enrere i recuperar l’essència de la cançó”, es presentava l’artista de Sant Feliu de Llobregat, després de dedicar els dos primers temes, Com plora el mar i La vida és més que això, a “tots aquells qui es troben en una guerra que no han triat”.
La interacció amb el públic va ser constant, ja va avisar que es “compartirien llàgrimes, però també algún somriure”. I la realitat és que aquesta faceta més bromista i informal va sorprendre a més d’un espectador, com en Ferran, que acompanyava la seva dona Eva i admetia que no es coneixia cap cançó de l’artista mentre la càmera els enfocava. Dausà el va interpel·lar constantment com si es tractés d’un monòleg, amb moltes rialles compartides amb la resta dels espectadors.
Aquestes interrupcions per conversar amb el públic servien per trencar la interpretació d’unes melodies intenses i emotives, que no deixaven ningú indiferent. El repertori va repassar els grans èxits de la seva trajectòria, a l’espera de la publicació d’un nou disc, previst per a l’any vinent. Lletres carregades de sentiment dedicades a la superació personal, com Ara som gegants o Tot anirà bé. També va fer una clicada d’ullet a la seva estada a l’Argentina, amb Buenos Aires i el seu concert més multitudinari a Madrid, amb Octubre del 24, on va omplir el Palau de Vistalegre amb més d’11.000 espectadors, tota una proesa per a un cantautor català en l’actualitat. Tampoc van faltar els dos temes centrals de les bandes sonores de les pel·lícules de Dani de la Orden Barcelona, nit d’estiu i Casa en flames, amb Reis del món, dedicat a l’amistat, i Crema-ho tot respectivament.
Karaoke improvisat
El que ningú s’esperava, però, és que Dausà oferiria un karaoke improvisat, a través d’un format innovador que convidava el públic a participar en la tria de les cançons. Amb un codi QR que es projectava en una pantalla gegant, els espectadors van haver de triar en dues ocasions entre diversos temes per tal que Dausà els versionés. En primer lloc, entre Un núvol blanc de Lluís Llach i La tieta, de Joan Manuel Serrat.
En la segona ocasió, el ventall de possibilitats era més ampli, amb temes de Laura Pausini, Maná, Mecano, Sergio Dalma i Perales. Llach i Maná van acabar sent els guanyadors, tot i que Dausà va acabar interpretant tots els temes, amb el suport inevitable del públic.
Amb l’eufòria del moment i aprofitant que el públic ja estava dempeus Joan Dausà ja s’ho va fer venir bé per interpretar, precisament, La gran eufòria i Ho tenim tot abans de tancar amb Judit i l’esperada Jo mai mai, el colofó d’un recital en el qual el cantautor es va mostrar en estat pur i que de ben segur va convèncer en Ferran per repetir l’experiència.
