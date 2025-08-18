Mor Eduard Carbonell, exdirector del MNAC i catedràtic de la UdG
Carbonell, resident a Bellcaire d'Empordà, també va ser director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat i va liderar la reobertura del Museu Nacional d'Art de Catalunya a partir de 1995
David Moran / O.P.
El catedràtic d'Història de l'Art i gran expert en art romànic Eduard Carbonell, director del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) entre 1994 i 2005, ha mort aquest dilluns als 79 anys. Resident a Bellcaire d'Empordà des de feia anys, va ser director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat entre 1988 i 1994 i un dels impulsors de la Llei de Museus de 1990. Carbonell -catedràtic a la UdG i a la UAB- està considerat com una de les figures clau de la museología catalana i una veu sempre compromesa amb el paper social dels museus.
Per a Carbonell, els museus havien de ser espais vius i en diàleg constant amb la societat, alguna cosa que va posar en pràctica quan va prendre les regnes del MNAC i va treballar a consciència la identitat del museu com a centre de referència per a l'exhibició i estudi de l'art romànic. Destaca, en aquest sentit, que una de les seves últimes publicacions fos un article conjunt en el qual es manifestava, juntament amb uns altres exdirectores de Patrimoni Cultural, a favor de la preservació de les pintures de Sixena al MNAC.
En paraules de Pepe Serra, actual director del MNAC, Carbonell serà recordat com "un referent imprescindible de la cultura i de la història de l'art al nostre país" i "una figura clau en la consolidació i el desenvolupament" del MNAC. "Gran expert en romànic, marxa un col·lega extraordinari, un amic i una persona que, al llarg dels anys, ha continuat secundant i ajudant al MNAC", ha destacat Serra.
Patrimoni Cultural – a través de la plataforma X – ha lloat la seva feina com a director general, recordant que va "participar en la creació de lleis claus del sector". D'altra banda, han recordat que Carbonell va ser mereixedor de la Creu de Sant Jordi el 2020. "Sentim la mort d'Eduard Carbonell, tota una vida dedicada al patrimoni cultural", ha assenyalat.
El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich – també a 'X' – ha remarcat que va ser un dels "més grans historiadors de l'art del país", apassionat pel romànic i el gòtic, que va dirigir amb "mà de ferro" la reobertura del MNAC. "El seu profund compromís amb Catalunya el va portar a dedicar tota la seva intel·ligència i energia al patrimoni, la cultura, l'art i la universitat. El país li deu molt", ha subratllat.
L'any1994, Carbonell va assumir la direcció del museu de Montjuïc amb el repte de reobrir-lo al públic i convertir-lo en espai referencial del romànic, alguna cosa que va aconseguir parcialmement a finals de 1995, quan les col·leccions d'art romànic van ser de nou visitables. Aquest dia, el 15 de desembre de 1995, el restaurador de la Capella Sixtina, Gianluigi Colalucci, va deixar dit que l'MNAC ingressava llavors en "la família dels grans museus europeus". "Per fi tenim un mueso amb tota la força per a oferir un discurs ampli de l'art català", va afegir el mateix Carbonell quan el museu al complet va reobrir les seves portes al 2004.
Una llarga trajectòria
Nascut a Barcelona en 1946, Eduard Carbonell va estudiar Filosofia i Lletres ala Universitat de Barcelona (UB) i a la Universitat Complutense de Madrid i va completar la seva educació a Rávena, paradís del mosaic bizantí i paleocristià. Doctorat en Història de l'Art per la UB, va ser professor i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat de Girona (UdG). Entre 2009 i 2016 va ser membre de la comissió d'avaluació de projectes de recerca del Ministeri de Ciència i Innovació espanyol. A més, va impartir cursos i conferències sobre art medieval i patrimoni cultural i museus en universitats d'Espanya, Mèxic, Itàlia i França, així com en museus espanyols i europeus.
En un missatge de condolença compartit en les seves xarxes socials, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que "si avui Catalunya s'ha convertit en un exemple de preservació del patrimoni cultural és gràcies al compromís, al rigor i a l'amor de persones com el Dr. Eduard Carbonell, clau també perquè l'MNAC sigui un dels museus de referència a tot el món en l'estudi, cura i difusió de l'art romànic". En la mateixa línia s'ha expressat la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que ha agraït la seva dedicació a la cultura. Ferran Mascarell i Mariàngela Vilallonga, exconsellers de Cultura, han fet valdre la seva "contribució a la cultura patrimonial" i també han destacat la "generositat" de Carbonell també en l'àmbit de la recerca.
Gran especialista en art medieval, entre els seus nombrosos articles destaquen títols com 'L'art romànic a Catalunya' (1974, 1975), 'Catalunya en l'època carolíngia. Art i cultura abans del romànic (segles IX i X)' (1999), 'El Mediterrani i l'art. De Mahoma a Carlemany' (2001) i el manual 'L'art paleocristià' (2007). A més, va impartir cursos i conferències sobre art medieval i patrimoni cultural i museus en universitats de l’Estat espanyol, Mèxic, Itàlia i França, com també en museus espanyols i europeus.
En una entrevista a Ràdio Capital l'any 2020, Carbonell destacava el patrimoni cultural, immaterial i natural de Bellcaire i els municipis del seu entorn, del que era gran coneixedor i divulgador.
