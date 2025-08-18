Una setmana al ritme de l'Ésdansa a les Preses
La 43a edició del festival de dansa d’arrel ofereix una vintena de propostes de la mà de diverses companyies internacionals vingudes de Benín, Colòmbia, Geòrgia o Mèxic
Joana Amat
El festival Ésdansa ja està preparat per acollir, des d'avui al 24 d’agost, la seva 43a edició, amb cossos de dansa vinguts de Mèxic, Colòmbia, Geòrgia i Benín, a més de col·lectius bascos i gallecs. Al llarg de la setmana, el municipi de les Preses serà l’escenari d’una vintena de propostes que reivindicaran el poder de la dansa i la seva relació amb el paisatge i el carrer.
Els espectacles arrenquen aquest vespre a l’entorn natural del poble amb Udolç, d’Alba Creta i Henrio. A partir de les 22.00h es podrà gaudir d’aquest projecte del Càntut dedicat a les cançons de bressol i que inaugurarà el festival. Dimarts ja hi haurà dues actuacions, la primera amb Sara Cano, que portarà Vibra, la seva peça coreografiada interpretada per vuit joves balladors del Programa d’Impuls a la Dansa d’Arrel, que dona suport a noves generacions en aquest àmbit.
Nit Ésdansa: Tot un clàssic
També dimarts, una de les activitats més reconegudes i que s’ha convertit en una de les més esperades del festival (i, a més, gratuïta): la Nit Ésdansa. És una vetllada per a connectar directament amb les danses i cultures d’altres països on les diferents companyies ballen amb el públic ensenyant les seves coreografies. Una assistent incondicional del festival, Mar Bassols, assegura que no es perd aquesta activitat per res: «És un moment molt emocionant on la cultura, la família i les amistats es troben per viure la dansa des de ben a prop».
En la primera jornada de Nit Ésdansa d’aquesta edició hi haurà dues propostes: el Conjunt Folklòric Oshala de Benín, amb ritmes africans intensos acompanyats d’acrobàcies, percussió i màscares; i, a la segona part, la Companyia de Dansa Folklòrica Cuezcomatl de Mèxic, que porta el color, la força i la tradició del folklore mexicà.
El dimecres hi haurà un nou espectacle i la segona Nit Ésdansa. La vetllada començarà amb la proposta escènica del Cos de Dansa de l’Esbart Maragall. La funció, anomenada FOS, vol ser una reflexió al voltant del paper de la dansa tradicional i rol dels esbarts en la societat actual. La segona Nit Ésdansa farà ballar el públic a l’enèrgic ritme de la georgiana Khorumi, amb danses guerreres, i amb la vitalitat Sintana, companyia colombiana.
Ben entrada la setmana, dijous i divendres, continuen les actuacions de la mà de Nova Galega Danza, Coi Dansem!, Montse Colomé, l’Esbart Manresà i la unió de l’Esbart Marboleny amb les companyies Khorumi, Sintana, i Xacarandaina de Galícia. Aquesta última s’encarrega, dijous, de la tercera Nit Ésdansa. Dissabte serà una nova jornada ben plena de propostes amb Mucha Muchacha, Xavier Gurnà, Aukeran Dantza i, l’Esbart Marboleny, ara acompanyat dels Oshoala, Cuezcomatl i també Xacarandaina. Els dos últims dies, a més, acabaran de festa amb concerts dels banyolins Germà Negre (divendres) i Lo Puto Cat (dissabte). Diumenge hi ha activitat al matí.
Molt més que dansa
Més enllà dels espectacles de dansa el festival presenta cada tarda una proposta de tallers, activitats i xerrades al voltant de la dansa d’arrel. Tal com apunta Núria Freixas, directora de l'Ésdansa, les activitats són per a tothom, perquè «és un festival per viure en família». Les diferents xerrades es fan sempre a les 18.30h i serviran tant per a conèixer el vocabulari de la dansa d’arrel com per a reflexionar sobre l’impacte de la tecnologia i la globalització en la cultura i les tradicions populars.
Però no s’acaba aquí. Per als més atrevits i atrevides a experimentar i aprendre noves danses, el festival el festival organitza unes jornades formatives durant els matins. L’Ésdansa oferirà els tres formats habituals, adaptats a totes les edats: el Petit Ésdansa’T (per a infants nascuts entre els anys 2013 i 2021), l’Ésdansa’T Jove (per als nascuts entre els anys 2009 i 2012) i l’Ésdansa’T (per a majors de 16 anys).
A més, hi haurà la proposta professional de Guaret. No es tracta d’un taller de dansa clàssic, sinó d’un espai de formació-investigació per a tothom qui vulgui adquirir eines i recursos en el sector de la dansa, però també en altres, com el de la música.
La il·lusió d’acollir un festival
Al llarg de la setmana, les companyies que viatgen fins a les Preses comptaran amb l’acompanyament constant de diferents membres del cos de dansa Marboleny. Un d’ells, Sergi Heras, explica com cada estiu espera aquesta setmana d’agost: «Em sento molt afortunat de participar en l’Ésdansa, he passat per diverses tasques de voluntariat i aquest serà el tercer any que faig de guia». Heras guiarà la companyia Sintana, de Colòmbia.
D’altra banda, els assistents als diferents espectacles també comptaran amb orientació durant les activitats, així com indicacions o atenció durant els tallers o a la zona de bar. Més de 200 persones voluntàries estan implicades amb il·lusió per fer del festival una coreografia perfecta.
