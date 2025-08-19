CRÍTICA
El cant heroic de Samuel Hasselhorn
Concert del baríton Samuel Hasselhorn i del pianista Ammiel Buschakevitz a la Schubertíada de Vilabertran
Lieder de Schubert compostos el 1824 i el 1825
Samuel Hasselhorn, baríton
Ammiel Bushakevitz, piano
La Schubertíada, Canònica de Santa Maria de Vilabertran
Per aquest recital que va tenir lloc el dilluns a Vilabertran dins el festival de la Schubertíada, el baríton Samuel Hasselhorn va fer una tria molt especial basada en les cançons que Franz Schubert va escriure entre el 1824-1825. Totes elles obres d'envergadura i amb gran compromís canor que s'ajusten a la veu del baríton. De fet, aquest recital forma part d'un important projecte discogràfic que comptarà amb cinc àlbums. El que vam poder escoltar a l'església de la canònica de Vilabertran correspon a la segona entrega que duu el títol de Licht und Schatten.
Són uns lieder que fluctuen entre la lluminositat i la melangia, el desassossec per les circumstàncies vitals que patia Schubert en aquells anys de poques alegries. En una mateixa obra hi pot haver sentiments molt contraposats un aspecte que Hasselhorn ha tingut molt en compte en la seva interpretació. Val a dir que aquest cantant, que té una carrera operística molt interessant, disposa d'una veu privilegiada: molt brillant i elegant amb tendència lírica. En les obres d'aquest concert va optar per una via heroica amb un vocalisme d'una gran plenitud vocal. Va saber adaptar la seva veu poderosa al gènere de la cançó amb moments realment força operístics pel gran volum de veu i l'obertura expressiva.
Tot i que l'adaptació al gènere és excel·lent hi ha de forma molt subterrània una idea "operística" que circula en alguna de les peces que va interpretar. Però això no és cap problema perquè Hasselhorn va saber reportar amb emoció el contingut musical d'aquestes obres realment magnífiques i estremidores. No va canviar excessivament de colors i s'advertia una unitat en la idea del seu cant com deia amb molta presència vocal, d'una gran plenitud que sap contrastar amb les cançons que reclamen un fil de veu i aguts en pianíssim -molt ben perfilats que no queden en cap cas constrets. El que sí que es nota és que la veu actual d'aquest cantant determina molt l'elecció del repertori schubertià. Tot i que els greus tenen una gran qualitat és un cantant que explota el seu potencial dramàtic especialment en els aguts. Potser els moments que reclamen una certa dolçor s'adapten menys al que pot oferir en aquests moments. El mateix caràcter apol·lini és el que va imprimir el pianisme obert i impetuós del mestre Ammiel Bushakevitz que va imprimir encert i brillantor molt ben fusionat amb Hasselhorn. Serà molt interessant veure com va evolucionant la veu d'aquest gran cantant que alterna òpera i lied amb gran mestria.
