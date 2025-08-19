Clàudia Cedó i Susanna Rafart participaran al programa literari Lletres Compartides
Aquest any s'incorporen al projecte Andorra i l'Alguer com a dos nous territoris de l'àmbit lingüístic
El programa literari Lletres Compartides, que fa xerrades i promou la literatura entre territoris de parla catalana, inclourà en la seva quarta edició la banyolina Clàudia Cedó i la ripollesa Susanna Rafart. Completen el programa els escriptors Marta Moreno, Borja Bagunyà, Joan-Francesc Castex-Ey, Glòria Coll Domingo, Enric Balaguer Pascual, Carles Dachs, Alba Dalmau, Joan Benesiu, Mariona Bessa, Meritxell Martí, Pep Puig, Elisabet Riera Millán, Fani Grande, Gemma Miralles i Elisenda Solsona.
Aquest any, l'Alguer i Andorra s'han incorporat al programa. Entre setembre i desembre, els disset autors participants aniran de forma esglaonada a territoris de parla catalana diferents del seu i duran a terme activitats literàries a biblioteques, centres educatius, llibreries i festivals. Cadascuna de les vuit entitats impulsores rebrà fins a quatre autors.
Clàudia Cedó visitarà Menorca, mentre que Susanna Rafart serà a l'Alguer. Pel que fa als autors que visitaran Catalunya, són Guillem Benejam, Fani Grande, Pere Joan Martorell i Gemma Miralles. El programa renova cada any els autors participants. Ja en són 34 els que han passat pel projecte, en el qual participen una desena d'entitats: la Institució de les Lletres Catalanes, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Fundació Mallorca Literària, l’Institut Menorquí d’Estudis, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, l’Oficina de l’Alguer de la Delegació del Govern a Itàlia i l’Ateneu Alguerès.
