El cor de dones de Rusó Sala: música lligada a l’arrel, però mirant al present
La cantautora rosinca presenta demà al cicle Notes al Parc de Girona La Figueral, el projecte coral amb set dones que uneix la tradició ibèrica amb noves creacions
La imatge de la figa, tan lligada a la dona, a la fertilitat i també a la terra, serveix a la cantautora rosinca Rusó Sala per donar nom al seu cor de dones d’arrel. L’empordanesa, interessada des de fa anys per la música d’arrel i el llegat sefardita i andalusí, lidera La Figueral, un projecte coral i de percussió que presenta un repertori polifònic inspirat en la tradició ibèrica, però també amb presència de noves creacions. Estrenat a la darrera Fira Mediterrània de Manresa, l’any passat, i presentat també al Tradicionàrius de Barcelona, per fi arriba a Girona. Coproduït amb el suport de La Marfà, el Centre de Creació Musical de Girona, es veurà aquest dimecres a la plaça de les Botxes de la Devesa (20.00, amb entrada lliure), en una de les darreres fuetades del cicle Notes al Parc.
El cant de coir figues, una cançó de treball mallorquina, obre un espectacle en què cançons provinents d’Astúries o melodies que veuen de l’herència sefardita conviuen amb adaptacions de tonades de sempre com La cançó del pandero, modificada aquí amb una lletra sobre la menstruació i d’aquells tabús socials que les dones parlen en privat.
També d’A la vora de la mar, que canvia la submissió de la donzella amb el mariner per «un diàleg de tu a tu» entre els dos, amb ella parint sola davant del mar.
I és que la relació entre el món femení i la natura és un dels eixos vertebradors del projecte, emmarcat dins l’ecofeminisme, el corrent de pensament que lliga la denúncia de la discriminació de la dona per part del patriarcat amb l’explotació de la terra.
«En alguns casos he aprofitat la melodia i he canviat les lletres per parlar de les meves experiències. Més que repetir una cosa que potser ja no parla tant de l’ara, volia deixar-me inspirar per la música tradicional i veure cap a on ens porta, sense perdre el llenguatge poètic i la manera de cantar de la tradició», explica Sala.
Ángela Furquet, Ana Rossi, Ugne Daniele, Tamara Precek, Taïs Oriol, Agnès Prats, a més de la mateixa Sala, són les veus de La Figueral. Són intèrprets amb qui la rosinca s’ha anat trobant pel camí en els darrers anys, en els múltiples projectes que ha anat engegant, i que han treballat durant un any per gestar un espectacle creat, arranjat i dirigit per ella.
El disc, l’any vinent
La posada en escena de Marta Galán Sala busca «posar la música al centre i no les paraules que expliquen les lletres entre cançó i cançó», «aprofitant la potència de tenir set dones a l’escenari i amb un apartat visual que reforça els moviments que la mateixa música proposa».
Amb diversos bolos pendents d’anunciar pels mesos vinents, La Figueral es convertirà també en disc l’any vinent. L’enregistrament està previst pel novembre.
Subscriu-te per seguir llegint
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Cremen diversos camions en un descampat a Medinyà
- Activen en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros