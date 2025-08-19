Entrevista | Guillem March Dibuixant i guionista de còmic
«Els superherois estan mal vistos, no es consideren alta cultura»
"Molts recorden que Superman és un immigrant perquè és un alienígena criat als Estats Units, així que potser hauria de ser deportat"
Gabi Rodas
El dibuixant mallorquí Guillem March ha estat un dels sis espanyols nominats en els Òscar del còmic, els Premis Eisner, pel seu treball en Detective Comics, una de les col·leccions capdavanteres del mercat americà.
Com valora una nominació com la dels Premis Eisner?
En la vida real, una nominació com aquesta no em canvia gaire, la veritat. Està bé que et valorin però també cal dir que no era una nominació individual, sinó a tot un treball en equip al voltant d’una obra, la de Detective Comics, en la qual jo soc un participant més, col·laborant-hi com a dibuixant. La gent del meu entorn està molt contenta i em felicita però jo ho veig més com una anècdota en la meva carrera. Em faria més il·lusió que em nominessin per un còmic meu, com el de Karmen.
Però si estem parlant dels Òscar del còmic, els Eisner!
Sí, són els premis de la indústria del còmic americà, i són considerats un dels més importants del món. I igual que els Óscar, els guanyadors són triats pels professionals del còmic: dibuixants, guionistes, editors... Aquesta és la part bona, perquè hi ha qui diu que és un concurs de popularitat. Jo, al no ser americà, soc una mica outsider, vaig poc per allà, així que per popularitat no podria guanyar.
És que Trump… qualsevol crítica contra ell serà poca
Li agradaria anar més pels Estats Units?
No, m’agradaria anar-hi menys. Hi he anat algunes vegades per a conèixer als editors, i perquè haig d’anar-hi de tant en tant. No gaudeixo especialment de viatjar, suposo que també soc dibuixant per això, m’agrada aquesta feina que em permet estar a casa, solet amb mi mateix. I tal com estan les coses, viatjar als Estats Units em ve de gust molt menys. No és un país en el qual em senti gaire còmode, travessar la frontera ja és una cosa hostil, i amb Trump les coses s’estan posant encara més complicades. Sempre he treballat als Estats Units des de la distància, així ho prefereixo.
El món del còmic també s’ha aixecat contra Donald Trump?
El còmic americà està molt polaritzat en unes poques editorials, no més de cinc, que es reparteixen gairebé tot el mercat. És a dir, grans companyies que tenen els seus interessos. Així que la crítica a Trump li pot arribar pel costat més alternatiu i underground. Recentment, Trump s’ha queixat que l’última pel·lícula de Superman és molt woke. És que Trump… qualsevol crítica contra ell serà poca.
Hi ha qui el veu com un superheroi.
Trump té un ego molt gran, així que: quin outfit estarà a l’altura del seu ego? El de Superman, per descomptat. Molts recorden que Superman és un immigrant perquè és un alienígena criat als Estats Units, així que potser hauria de ser deportat.
Tornem als premis. Quina importància dona als guardons algú com vostè, que ja en té un bon grapat?
Tinc premis, però de fa molt temps. També et diré que és molt difícil que et donin premis quan fas superherois, excepte els Eisner, que són de la mateixa indústria. Per a la resta del món no americà, si fas superherois desapareixes una mica de la tómbola dels premis, perquè els superherois, en general, estan mal vistos, no es consideren alta cultura.
Jo mai espero premis, i tampoc els busco. A mi el que em fa il·lusió és fer un còmic i que molta gent el llegeixi
Això fa mal?
En part ho entenc, perquè hi haurà còmics que són molt bons però és veritat que n’hi ha molts que són entreteniment i simplement fan funcionar la indústria. Jo mai espero premis, i tampoc els busco. A mi el que em fa il·lusió és fer un còmic i que molta gent el llegeixi. Per a poder viure d’això haig de vendre un mínim. Els premis em cauen a contrapeu, tot i que si me’ls donen tampoc els rebutjaré.
Què admira del dibuixant asturià Javier Rodríguez, guanyador del considerat Òscar del còmic?
La seva obra és força personal. Dins dels superherois la seva és una veu diferent, i sap buscar projectes sense sortir-se del gènere que li permeten fer una narrativa més seva, amb personatges que no són el típic musculets en malles.
Eren sis els espanyols, vostè inclòs, que concorrien a aquests premis. Espanya pot treure pit en matèria de còmic?
Érem sis els espanyols nominats en uns premis d’un altre país. El que seria maco és que Espanya tingués una indústria potent amb els seus propis premis i ser nominats aquí. Tinc la sensació que som mà d’obra que manté la indústria de l’entreteniment. Em produeix un punt de frustració haver d’escriure en la meva tercera llengua per a poder treure una obra en el mercat americà. Ja m’agradaria fer-ho en castellà per a Espanya. Un apunt, es parla de sis espanyols, però hi ha un mallorquí, Tomeu Morey, que és el colorista d’una sèrie que també estava nominada.
Cal ser bon dibuixant, professional i responsable. I evitar cremar-se, cosa que passa molt
En què treballa actualment?
En un còmic pensat per al públic americà. Segurament primer es publica als Estats Units i després a Espanya. Es dirà Ofiusa, el nom que rebia Formentera fa un temps, i serà un triangle amorós explicat en dues línies temporals que al final convergeixen, amb un misteri pel mig.
Els Eisner han aplaudit el seu treball a Detective Comics, una de les col·leccions més capdavanteres del mercat americà. Què està aprenent en el si d’una família com la de DC Comics?
A ser puntual (riu). Al final es tracta de conjugar la part creativa, fer còmics, que jo concebo com una obra literària, amb la part professional. Cal ser bon dibuixant, professional i responsable. I evitar cremar-se, cosa que passa molt.
Subscriu-te per seguir llegint
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Cremen diversos camions en un descampat a Medinyà
- Activen en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros