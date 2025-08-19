Mor el cantautor Enric Hernàez als 68 anys
La seva trajectòria artística abasta més de 30 anys amb cançons pròpies i peces que musiquen versos de poetes
El cantautor Enric Hernàez ha mort als 68 anys, segons ha avançat 'Enderrock' i ha confirmat l'ACN. Nascut a Barcelona el 1957 i amb una trajectòria artística de més de 30 anys, el músic i cantautor va dedicar-se a interpretar cançons pròpies, però també va ser especialment reconegut per musicalitzar versos de grans poetes catalans, espanyols, bascos, gallecs i llatinoamericans, com en Josep Palau i Fabre, Bernardo Atxaga, Cristina Peri Rossi o Mario Benedetti.
El 1980 enregistra el seu primer treball i el 1984 presenta el disc 'Una foguera de Sant Joan' al Festival Grec de Barcelona. Durant els anys següents, treballa i col·labora amb músics com Joan Bibiloni i Josep Maria Bardagí. El 2002 publica 'Oh poetas salvajes', un treball compost per poemes musicats de Mario Benedetti, Ángel González, Cristina Peri Rossi, Felipe Boso, Bernardo Atxaga i Juan de Loxa, entre d’altres. Amb poemes de David Castillo, un text de Bob Dylan i un poema de Núria Martínez, el 2008 treu el disc 'No t’oblido ni quan l’aspra nit s’obre'.
El 2010 publica '360 llunes', una mirada antològica del seu repertori i gravada en directe al Barnasants. que inclou una versió del tema de Pau Riba 'L’home estàtic' amb Gerard Quintana i Luigi Cabanach.
Després de 'Cançó per a Helena' i 'Prop la via del tren' torna a gravar un concert al BarnaSants a 'Himnes', juntament amb Anna Ferrer, Mercè Serramelera, VerdCel i Joan Isaac, on també inclou adaptacions d’altres autors com Pi de la Serra, entre d’altres. El seu darrer àlbum és '10 cançons', enregistrat amb els músics uruguaians Mario Maeso i Álvaro Pérez.
