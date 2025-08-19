Rosario brilla a Porta Ferrada
Cau un xàfec d’estiu just després que l’artista dediqui unes paraules d’amor al seu germà Antonio Flores
La passada nit, el Festival de Porta Ferrada 2025 va deixar el llistó molt alt. L’artista Rosario amb més de 30 anys sobre els escenaris va fer vibrar el públic de Sant Feliu de Guíxols.
Centenars de persones van omplir el recinte per tal de poder veure l’artista espanyola en escena, brillant com sempre.
Durant la seva actuació va fer un pas per tota la seva trajectòria professional. Cantant cançons dels primers discos fins a les col·laboracions més recents amb artistes com Sebastián Yatra amb la cançó ‘Como Quieres Que Te Quiera’.
El concert va començar amb la inigualable ‘ Mi Gato’ i va seguir amb ‘De Ley’, ‘Yo Me Niego’, ‘Gloria a Ti’, ‘Estoy Aquí’ i molts més èxits.
Durant l’actuació, molt efusiva tant pels seus balls peculiars com pel seu cant i pels seus acompanyants: ballarins i cantants, va deixar el públic meravellat.
L’artista va emocionar-se en diversos moments, i va fer que el públic l’ovacionés per les seves dolces paraules, ja que va fer referència al seu pare ‘El Pescaílla’ i al seu germà Antonio Flores. Una de les curiositats del concert és que just després de cantar la cançó que feia referència al seu germà ‘¡Que Bonito!’, el cel va començar a plorar i tots els assistents es van mullar. Tot i això, el públic va continuar dret per seguir aquesta gran estrella, emotiva pel seu caràcter proper i per la seva gran actitud i talent sobre l’escenari. Rosario després de parar el concert per prevenció per la pluja, i aclamada pel públic va cantar uns quants èxits més i va tancar el xou amb ‘Muchas Flores’.
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre
- La declaració del fill de l’oligarca rus acusat de blanquejar a la Costa Brava: «Jo no sé a què es dedica el meu pare»
- L'edifici Maddox de Platja d'Aro, un immoble paralitzat en el temps
- Cremen diversos camions en un descampat a Medinyà
- Activen en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Girona, la capital de província de tot Espanya on més ha augmentat la població
- Propietaris que no especulen amb els pisos a Girona; viure al centre amb lloguers que no arriben als 600 euros