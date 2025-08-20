Festivals
El gendre perfecte corona un Cap Roig amb 51.300 assistents
L’única actuació a l’Estat de Michael Bublé tanca el 25è aniversari del certamen de Calella de Palafrugell. La cita ha registrat un 89% d’ocupació i ha fet el ple en dotze dels vint-i-quatre concerts d’aquest estiu.
Sona Feeling good, l’arrencada infal·lible dels concerts de Michael Bublé des de fa anys, i el públic rugeix. Sobre l’escenari, l’home que totes les mares voldrien per a les seves filles (o per a elles): impecable amb un vestit fosc, amb un puntet de murri, però sense passar-se, i l’aplom que donen 75 milions de discos venuts, cinc premis Grammy i haver omplert estadis en més de trenta països cantant a l’amor més hiperbòlic. El gendre perfecte és al jardí botànic de Calella de Palafrugell per fer lluir la seva fórmula guanyadora, amb la barreja justa d’actitud, estàndards i algunes cançons pròpies. Ve a coronar una nova edició del festival de Cap Roig.
A ritme d’un repertori de jazz i pop amb tant de «love» que les lletres les podria signar el mateix Cupido, el certamen palafrugellenc tanca la celebració del 25è aniversari, que ha reunit 51.264 assistents, segons les dades facilitades per l’organització.
Amb una ocupació mitjana del 89%, la cita organitzada per CaixaBank i el Grup Clipper’s ha fet el ple en dotze de les vint-i-quatre actuacions d’enguany. Entre els artistes que han exhaurit entrades aquest estiu hi ha Simple Minds, UB40, Tom Jones, Amaral o Joan Dausà, que va fer doblet diumenge i dilluns.
El director del festival, Juli Guiu, celebra la «fidelitat» dels espectadors i destaca que la programació «ha sabut connectar amb diferents públics», gràcies a l’aposta per «artistes consagrats i noves veus que ja marquen el futur de la música».
Per la seva banda, la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, María Lluisa Martínez Gistau, subratlla el caràcter solidari d’aquesta edició, que ha buscat «generar valor i impacte positiu al territori», ja que per commemorar el quart de segle ha destinat una part de la recaptació de cada concert a cinc projectes socials de les comarques gironines. Es tracta del Centre Ocupacional Tramuntana, l’hospital Josep Trueta, l’Associació Pots, la Fundació Vimar i l’Arcadi Armangué Barceló.
Bromes amb el públic
Però, tornant a Bublé: mig en anglès mig en castellà va fer bromes amb el públic mentre ensenyava les seves cartes: Haven’t met you yet, Such a night, Sway, It’s a beautiful day. «Miguel Burbujas», com es va presentar, va lamentar haver-se posat corbata per a la càlida nit empordanesa. La va regalar a un espectador -va prometre els pantalons a un altre- i va jugar amb la quinzena de músics i els tres coristes que l’acompanyaven.
També els assistents, a qui va convidar «a fer l’amor tots junts»: «la música entrarà fins vostre, arribareu a casa i hi haurà sexe. I jo ho sabré, serà com si també hi fos». Bé, potser una sogra no li compraria tanta conya picant, però el públic li va perdonar tot perquè el tenia al sac des del primer moment.
Una mica de Nat King Cole (L-O-V-E) i Bee Gees (To love somebody, el seu primer duet) i un popurri del repertori d’Elvis Presley es van anar succeint mentre desplegava els seus encants, com quan va dedicar Home a Juan Carlos, un espectador que li havia deixat un vano a canvi de la tovallola amb la qual es va eixugar la suor.
Sense despentinar-se, el canadenc va presumir d’un domini absolut de l’escena. Va oferir un tastet del disc que enregistrarà a la tardor amb You don’t know me i va rematar l’única actuació a l’Estat aquest estiu amb Cry me a river i Always on my mind. Missió complerta. El jovent diria que té aura, però un paio amb aire de galant de cinema i un cançoner pastat a l’antiga té una altra cosa. Michael Bublé té swing i a fe de món que el sap explotar.
