Entrevista | Julieta Cantant
Julieta: «No sento pressió, per a mi és natural cantar en català i en espanyol»
La forma com Julieta canta al desamor no és l’habitual: ho fa amb esperança, des de l’aprenentatge. Té 24 anys i, malgrat la seva joventut, no guarda en el seu cor el rancor del rebuig. Al contrari: a través de les seves cançons, cerca la pau que tan poc abunda quan es tracta d’oblidar. Volcànica i delicada alhora, l’artista de Barcelona s’ha convertit en el far que il·lumina a una multitud adolorida d’estimar. Ho fa en català i espanyol, fent cas només a les seves emocions. A 23, el seu últim àlbum, continua la senda passional que va iniciar en 2021. En quatre anys s’ha proclamat diva pop de Catalunya i, ara, després de fitxar per Sony, l’objectiu és més ambiciós.
Pedro del Corral
Ha madurat més de pressa que les seves amigues?
Sí. Per la meva professió m’he enfrontat a cops molt forts, tant positius com negatius. El que, a més, al costat de la meva responsabilitat com a artista, m’ha col·locat en un altre lloc. De sobte, sento que ha passat una dècada des que vaig començar. I no és així. El creixement ha estat enorme.
Com ho ha gestionat?
M’he recolzat en el meu entorn, sense enlairar els peus del terra. No he volgut perdre el cap, cosa que m’ha suposat un exercici actiu de tenir cura de mi mateixa. A més, respecto molt la meva intimitat. Gaudeixo de la solitud, només així puc reconnectar amb la música des d’un altre prisma. A vegades, per exemple, componc temes sabent que mai sortiran a la llum.
Com escriu?
Les millors cançons surten amb urgència. Haig d’estar en un cert estat d’ànim per a aconseguir-lo. Si no, em cremo i puc passar una setmana sense donar amb una idea que m’entusiasmi. Soc molt reactiva al meu entorn.
Sent el pes de fitxar per Sony?
Ho estic canalitzant bé. És un pas gran, però m’han respectat des del principi. He treballat amb productors increïbles, el resultat m’encanta. He après a gestionar el vertigen.
Sempre va tenir clar qui era Julieta?
He anat perfilant la meva carrera. Noto diferències amb el passat, fins i tot en el que a mi es refereix. Em fluixeja que succeeixin coses noves i sentir que canvio. Vull continuar millorant. Soc molt ambiciosa i m’agradaria internacionalitzar el projecte. No només per a girar pel món, sinó també per a conèixer altres cultures.
Si pogués posar-se en la pell d’un artista que admiri, quin seria?
Rosalía. És supercompleta, l’admiro. El seu món ha de ser una bogeria.
La idea del temps esquitxa moltes de les seves lletres. Com sol manejar-ho?
Fins ara he estat una persona que mirava massa al futur i, avui, amb aquest àlbum, he aterrat en el present. M’aferro a la vida des de la gratitud. Vaig adoptar aquesta actitud en la passada gira: ens ho passem tan bé que volia recordar cada instant, així que vaig decidir no pensar en els següents concerts.
L’èxit és com l’imaginava?
És diferent. La part mental que implica és la més complexa. He fet un esforç perquè no m’afecti el que la gent digui de mi, intentant seguir el meu camí. És un repte. Tinc una bona relació amb l’èxit: em sento reeixida si faig el que vull. Em posa molt feliç que el públic estimi la meva música, però no hi ha res com anar-se’n a dormir tranquil·la.
Ha sentit la pressió per cantar en espanyol?
Què va. Per a mi, és supernatural cantar en totes dues llengües. Soc honesta amb el que faig: a casa es parlen totes dues, així que no sento la pressió. Ja he fet música en castellà i la continuaré fent. Estic a gust així.
De què depèn que opti per l’una o l’altra?
No ho penso. Si m’he tirat tota la tarda parlant amb el meu pare en castellà, escric en aquest idioma. Flueixo, no és estratègic ni rebuscat.
Ja no sorprèn tant que artistes catalans omplin recintes fora de Catalunya.
S’ha normalitzat bastant. Hi ha hagut una ona molt guai d’artistes que ho han aconseguit. Les xarxes també han ajudat, eh? Mai he sentit cap prejudici a Madrid. Què més volem? Tenim unes llengües precioses.
Alguna vegada la indústria ha condicionat la seva manera de fer cançons?
No. La meva proposta no és comercial, tenen un punt alternatiu i experimental. Faig pop, però des d’un angle distint. Per això, precisament, no crec que hagi d’adaptar-me a res.
L’han batejat com la diva del pop català. Li agrada?
Sí. Això no obstant, aquest és un concepte que s’ha anat adaptant. M’agrada posar en paraules el que la gent sent.
On es veu d’aquí a cinc anys?
A dalt d’un escenari. Somio a treure un disc increïble que em permeti fer concerts maquíssims.
