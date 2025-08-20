En les ales del cant d’Anna Lucia Richter
Anna Lucia Richter acompanyada d’una veritable llegenda del piano, Julius Drake, va oferir un espectacle encantador en la que ha estat la seva tercera intervenció a la Schubertíada de Vilabertran.
Va començar el programa amb unes càlides i brillants melodies de Felix Mendelssohn en les quals va imprimir una aparent simplicitat en la línia del cant ajustant-se magníficament al caràcter de les cançons Minnlied, Auf Flügen des Gesanges, Frühlingslied i Suleika totes elles interpretades amb una gran elegància i una molt bona posada en escena amb una gestualitat entranyable que acompanyaven les evolucions d’aquestes peces.
El següent tram reclamava unes altres dinàmiques amb una selecció de lieder de Franz Schubert molt conegudes. Aquí Richter va treure més veu i dramatisme. Una gran complicitat amb el repertori com ara Heidenröslein, molt fluent amb un gran legato i el volum adequat va resultar especialment remarcable.
També ho van ser la tendresa que va imprimir a Wiegenlied i finalment una gran Gretchen am Spinrade coratjosa i vibrant. Va demostrar un gran coneixement del gènere amb un gran refinament i una aposta expressiva de primer nivell. La veu lírica i transparent de Richter van fer la resta. Un timbre especialment atractiu amb una naturalitat i solidesa de gran importància.
A aquest gran moment el va seguir tres cançons de Gustav Mahler meravelloses: Wer hat dies Leidlein erdach?, Rheinlegendchen molt ben dita i una vivíssima Lob des hohen Vestands molt ben perfilada i amb molta complicitat i comicitat amb el públic.
Va seguir la Vergeblisches Ständchen, una serenata molt divertida que Richter va brodar a la perfecció amb els caràcters dels dos personatges molt ben descrits.
Després van seguir unes obres bellíssimes cantades amb un gran gust que realment van aconseguir emocionar: Sommerabend de H. Heine, Feldeinsamkeit, Versagen i Die Mainacht on la mezzosoprano va demostrar encert i un gran sentit musical. Més que refrescant van elevar-se com unes obres corprenedores com les relíquies de gran orfebreria que són.
Finalment, una peça de ressonància inefable, molt difícil de definir: Von ewiger Liebe que va entusiasmar a tot el públic amb una ovació sincera.
Richter i Julius Drake van estar immillorables regalant-nos un recital de gran profunditat, fluent i amb un gran encert en el repertori i en com estava estructurat. Només cal dir gràcies als dos mestres i a la direcció artística i organitzativa del festival que va resoldre en temps rècord el fet de trobar una gran substituta per la cantant Sara Blanch, que es va trobar indisposada.
