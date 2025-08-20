Sant Joan de les Abadesses presentarà una exhibició de dansa mexicana per homenatjar Jaume Nunó
L'activitat s'emmarca dins els actes commemoratius del bicentenari del compositor de l'himne de Mèxic
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses farà una visita guiada pel municipi el dilluns vinent titulada «Sant Joan-Nunó-Mèxic» i que inclourà un espectacle de dansa tradicional mexicana. L’acte s’emmarca dins el bicentenari de Jaume Nunó, compositor de l’himne mexicà.
La visita començarà a l’edifici del Palmàs, on es farà un repàs a la vida de Jaume Nunó aprofitant l’exposició permanent que hi ha instal·lada. També s’explicarà la confusió entorn de la seva casa natal, que durant anys, es va creure que havia estat aquest edifici.
També es visitaran indrets com la plaça Abadessa Emma i el monument commemoratiu del bicentenari de la independència de Mèxic. El ball de dansa folklòrica serà la cloenda de l’acte i es farà a la plaça Major. Anirà a càrrec de la Compañía de Danza Folklórica Cuezcomatl, de Coscomatepec, a Veracruz, dirigida per Valentín Nolasco Hernández.
Aquestes dues propostes s’emmarquen dins del conjunt d’activitats commemoratives que impulsa el consistori aquest 2025 per homenatjar Jaume Nunó. Entre les accions destacades, hi ha el concert amb música inèdita del compositor que es va fer al juny, la reedició de la seva biografia amb informació actualitzada que es presentarà a la tardor, la creació de dues figures de gegants —una dedicada a Nunó i una altra a l’artista mexicana Remedios Varo—, i la producció d’un documental audiovisual, actualment en fase de rodatge.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Míchel ens vol vendre una moto gripada
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona
- El Sindicat d’Infermeria SATSE denuncia un 'autèntic infern' a urgències de l'Hospital de Palamós
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Augmenten els controls de velocitat a les carreteres gironines
- La zona de baixes emissions de Girona entrarà funcionament el 15 de setembre