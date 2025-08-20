El segon In-Edit Empordà reuneix 1.800 espectadors a Torroella
«Joana Mallwitz - Momentum» de l’alemany Günter Atteln, estrenat a Espanya en el marc del cicle, rep el Premi del Públic
La segona edició de l’ln-Edit Empordà ha rebut 1.800 espectadors. La cita amb el cinema documental musical, emmarcada en la programació del Festival de Torroella, ha crescut enguany amb més projeccions i activitats complementàries, com ara col·loquis, debats i xerrades amb la participació de directors o d’alguns dels protagonistes i dos concerts. Les sessions amb els vuit documentals han registrat un 91,15% d'ocupació.
La nit del dimarts 19 d’agost es va clausurar la segona edició amb el documental Niños somos todos (2019) de Sergi Cameron sobre el cantaor Niño de Elche, qui al final de la projecció va participar amb el director en un col·loqui en el qual van explicar el procés creatiu i les anècdotes del rodatge.
Abans de la projecció al Cinema Montgrí es va lliurar el Premi del Públic, triat per votació dels espectadors, que ha estat per Joana Mallwitz - Momentum (2024) de l’alemany Günter Atteln, que es va projectar el 12 d’agost. La seva presentació a l’In-Edit Empordà va ser la seva estrena a Espanya. Atteln, que actualment roda un altre documental musical a Amsterdam i no es va poder desplaçar fins a Torroella per recollir el premi, va enviar un vídeo en el qual agraïa el guardó del qual, va assegurar, «els premis del públic sempre són els més bonics».
Dins la segona edició de l’In-Edit Empordà s’han celebrat dos concerts relacionats amb la temàtica dels documentals que després es projectaven. Coincidint amb el documental inaugural de l’1 de juliol, Living Bach, la projecció del qual va suposar l’estrena de la cinta a Espanya, es va celebrar a la tarda un concert al Museu Palau Solterra de la Fundació Vila Casas amb la violinista Amandine Beyer, que va tocar una selecció de Partites i Sonates de Bach. La tarda de la projecció del documental d’animació Dispararon al pianista de Fernando Trueba i Javier Mariscal va haver-hi un altre concert amb un trio de jazz format per la cantant Carme Canela, el pianista Albert Sanz i el contrabaixista Javier Colina.
«Aquesta segona edició d’In-Edit Empordà s’ha tancat amb un creixement en tots els àmbits. Les activitats paral·leles prèvies al Museu Palau Solterra-Fundació Vila Casas han permès acostar el festival al públic i generar interès abans de les projeccions», afirma Montse Faura, directora del Festival de Torroella.
Per la seva banda, el cineasta Sergi Cameron, adjunt en la direcció de l’In-Edit Empordà, destaca que el camí emprès enguany els motiva a «continuar creixent a poc a poc i portant convidats internacionals» de cara a la tercera dedició, que incorporarà novetats en la selecció de documentals, en les activitats paral·leles i en els espais de trobada amb els creadors.
