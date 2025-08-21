El cant en majúscules de Christiane Karg
La soprano torna per tercera vegada a la Schubertíada per interpretar obres de Franz Schubert, Gustav Mahler i Maurice Ravel
Christiane Karg va debutar a la Schubertíada l’any 2009 i aquesta ha estat la seva tercera participació al festival de Vilabertran, amb un programa que agrupava en tres parts obres de Franz Schubert, Gustav Mahler i Maurice Ravel.
La veu lírica i transparent de Karg va demostrar una gran expertesa en les cançons de Schubert. Molt atenta als caràcters i una expressió musical de primer nivell que va reportar emoció des del principi.
Destaca moltíssim en l’apartat de l’expressió, perquè perfila al màxim tots els racons de la partitura amb un altíssim control de les possibilitats de la veu. No es tracta només d’una qüestió de matisos, sinó d’una gran expertesa cantora com es va poder escoltar en obres com Laschen un Weinen o Du bist die Ruh de Schubert.
Per a les cançons de Mahler, Karg encara va afilar més el seu potencial líric i va oferir una veritable classe magistral de cant amb els inefables versos de Friedrich Rückert musicats pel compositor d’una forma admirable. En aquest apartat, la soprano no va abusar de la gran veu que té. Es va adaptar al context musical sense que tingués la sensació de moderació o contenció. Va ser una interpretació perfecta en l’apartat tècnic i amb una gran veritat expressiva, que va tornar a la vida aquestes músiques que continuen meravellant-nos, els conegudíssims Rückert-Lieder.
En el tercer tram del recital a la canònica de Santa Maria de Vilabertran, un canvi substancial amb obres de Maurice Ravel. Començant per les Cinq mélodies populaires grecques perfilades per la soprano amb elegància, el sentit de lleugeresa i perfils vívids de gran relleu vocal i, després, la joia dels Chants populaires interpretats amb sofisticació i domini dels caràcters en cert sentit estereotipats per part del compositor però musicalment excel·lents.
Un veritable tour de force quedava al programa amb Asie, on Cristiane Karg va acabar d’impressionar amb una línia de cant portentosa.
No era un recital gens fàcil i la soprano bavaresa, que va estar acompanyada pel piano de Wolfram Rieger, va oferir un extraordinari domini en tots els aspectes que, a més a més, anaven acompanyats d’un timbre de gran importància, profund en els greus i molt transparents els aguts, gens punxants sempre molt ben col·locats i també un registre mig extraordinari.
Les propines: un estratosfèric vocalise -el de la Peça en forma d’havanera de Ravel- i la versió musical que va escriure Clara Schumann del poema Liebst du um Schönheit de Rückert que abans havíem pogut escolar en música de Mahler.
En definitiva, un concert irrepetible i magnètic.
