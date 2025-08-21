CRÓNICA
Miklós Perényi o la veneració d'un violoncel
El violoncelista hongarès tanca el 63è Festival de la Porta Ferrada amb un recital de música clàssica que fa un repàs per les tres suites més conegudes de Bach
El violoncelista hongarès Miklós Perényi es va asseure amb calma a la cadira amb el seu instrument. Enfundat dins un vestit d'home i corbatí, va començar una de les tres suites de Bach per cello més conegudes i que va deixar pendents de tocar un any enrere (1a, 5a i 6a), quan va venir per primer cop al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Dins el cicle Solobach del certamen (per on l'any passat també van passar figures com Pierre Hantaï o Fabio Biondi) i envoltat per l'absis de l'església del Monestir i un públic curiós de sentir les notes que sortirien de l'últim deixeble viu de Pau Casals, el concert va començar. Alhora, s'acabava la 63a edició del festival guixolenc. El director artístic, Albert Mallol, va recordar que el primer any de vida del Porta Ferrada havia començat en aquell mateix espai que ara tancaria aquesta edició, i va reivindicar la importància de la música clàssica com a part intrínseca del certamen.
A Johann Sebastian Bach se li reconeix el mèrit d'elevar el violoncel com a instrument mereixedor de tot el protagonisme d'un solo. A les seves suites, permet que l'intèrpret posi a prova les seves capacitats i ensenyi el seu so. Perényi és carícia i puresa, defuig artificis, i és un exemple de respecte per la partitura i pel compositor. I aquest compromís l'exercia sense valdre's de cap partitura: mentre tocava mantenia els ulls tancats, i només els obria al final de cada moviment, per tornar-los a tancar després de mostrar un somriure tímid al públic. Fent gala d'una memòria rigorosa i d'un domini de cada peça -que hom diria que practica cada matí abans d'esmorzar-, va interpretar, en primer lloc, la número 5, i després d'un breu aplaudiment va embarcar-se en la número 1, especialment reconeguda pel seu preludi. Amb 77 anys i tot i les exigències d'alguns dels moviments, el músic no va mostrar en cap moment símptomes de cansament. La sisena suite va ser la que va fer-lo brillar més en aquell escenari, on es va defensar tot sol en un acte de veneració pel seu instrument. Les dues alegres Gavottes, que va tocar amb visible complaença, van ser reinterpretades per Perényi servint de bis d'un públic agraït per tanta dolçor.
