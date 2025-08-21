Porta Ferrada tanca una edició de transició amb un 91% d'ocupació i 31.200 assistents
El festival de Sant Feliu ha viscut un estiu d'impàs a l'espera de l'adjudicació del nou contracte
Segons l'organització, ha fet el ple en sis dels setze concerts celebrats al Guíxols Arena
El festival de la Porta Ferrada ha tancat l'edició d'impàs amb 31.200 espectadors i un 91% d'ocupació, segons els organitzadors. El certamen de Sant Feliu de Guíxols, que està a l'espera de l'adjudicació del nou contracte de gestió, va abaixar aquest dimecres el teló de la 63a edició amb el violoncel·lista Miklós Perényi, registrant plens en sis dels setze concerts organitzats aquest any al Guíxols Arena, segons les dades facilitades per l'organització.
L'estiu passat va acabar el contracte de The Project, la promotora que ha gestionat el festival en els darrers quatre anys i que n'ha multiplicat els assistents. El govern local va estar treballant en un nou concurs públic, però el sempre entrebancat camí burocràtic va fer que la nova licitació no arribés a temps per preparar la d'aquest estiu.
Finalment, doncs, l'Ajuntament va optar per prorrogar un any més l'acord amb The Project per l'edició del 2025 i que el nou concurs ja sigui per tirar la del 2026.
La pròrroga, però, ha fet que el cartell d'enguany fos bastant més reduït que els altres ocasions. Si els darrers dos anys s'havien arribat a celebrar entre quaranta i cinquanta concerts, enguany han sigut setze al Guíxols Arena i tres més més a l'església del monestir, l'espai on va arrencar la història del degà dels festivals d'estiu a Catalunya.
La 63a edició havia de començar el 12 de juliol amb els mítics Europe al recinte de Vilartagues, però el recital es va haver de cancel·lar per evitar desplaçaments durant un fort temporal i la cita ganxona es va posar en marxa una setmana més tard, el 19, amb l'actuació d'Andrés Calamaro.
Des de llavors i fins aquest dilluns, que Rosario va fer l'últim concert d'enguany omplint el Guíxols Arena, hi han desfilat artistes com Els Pets, amb la gira de celebració del quarantè aniversari; Los Secretos i Duncan Dhu compartint nit o Guitarricadelafuente, que va protagonitzar la vetllada més multitudinària d'aquesta edició amb 3.700 assistents.
També va exhaurir tiquets Umberto Tozzi, en el concert de comiat a l'Estat, i han passat per Sant Feliu referents del jazz com el Brad Mehldau Trio i Kurt Elling acompanyat de Yellowjackets i del Brad Mehldau Trio.
La Casa Azul, Fangoria, Miguel Poveda o Sara Baras són altres artistes que han recalat al Guíxols Arena, mentre que el cicle de música clàssica al monestir ha comptat amb Núria Giménez, Roger Padullés i Miklós Perényi i ha fet especial incís en l'Any Juli Garreta, coincidint amb els 150 anys del naixement del compositor guixolenc i el centenari de la seva mort.
Tot i les vicissituds, The Project i l'Ajuntament de Sant Feliu destaquen en un comunicat que la "63a edició confirma la transversalitat de la seva programació adreçada a tots els públics" i celebren l'"èxit d’un festival que, un any més, ha demostrat la seva capacitat d’atracció, la seva qualitat artística i el seu arrelament al territori".
