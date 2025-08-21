Xavi Gumà: fusió "natural" entre tradició catalana i danses urbanes
El dansaire i coreògraf portarà dissabte dins la programació del Festival Ésdansa la peça introspectiva «Pastor» que proposa tastets de tradició, identitat i una recerca de nous llenguatges
Un viatge per trobar-se. Així defineix el coreògraf i dansaire Xavi Gumà la peça en procés de creació que portarà al Festival Ésdansa aquest dissabte a les Preses. Nascut a Sant Pere de Riudebitlles, municipi petit però ric d’artistes, ha ballat durant més de quinze anys el Ball de Pastorets, una dansa tradicional catalana pròpia del Penedès, Anoia i el Garraf. Alhora, s’ha format durant anys amb danses urbanes, i del resultat d’aquesta doble identitat s’està coent la seva peça Pastor.
Gumà ja havia participat en el festival dos anys enrere amb Flor de Maig, una coproducció a mitges amb Verònica Hernández Royo, de la cia. La Dama, i que van portar de gira a diversos racons catalans. En aquella ocasió l’obra reinterpretava una llegenda pròpia del Penedès, La Dama de Can Fàbregues. A través d’una mirada actualitzada d’aquesta història, i centrant-se en la submissió final que pateix la seva protagonista, van fer una posada en escena que comprenia diversos dansaires encaparrats a entortolligar-la i empresonar-la amb cordes de colors.
Ara, a la peça Pastor, que Gumà ensenyarà dissabte a les 19.30 h a la plaça Major de les Preses en preestrena, es mostrarà i defensarà sense cap més ajuda que el seu propi cos i la música preproduïda per l’ocasió.
«Aquesta obra és fruit d’un treball de dos anys d’investigar amb el llenguatge que vull crear», explica Gumà. «La meva idea era generar un nou llenguatge a l’escena que sortís de mi, d’una exploració interna que només podia néixer amb un solo», subratlla. Tot aquest treball d’inici el va dur a terme amb l’ajuda de dramaturgs que el van ajudar a transformar els passos d’arrel que tan interioritzats té en aquest llenguatge híbrid que inclou formes urbanes. També ha tingut el suport del programa Obrador d’arrel i ha rebut beques d’investigació i recerca. «He tingut molta sort perquè és molt fàcil perdre’s pel camí si ho fas tot sol», diu l’artista.
Des de principis d’any, la peça va començar a prendre forma, i l’ha anat treballant a partir de diverses residències que ha fet al centre de dansa L’Espona de l’Esbart Dansaire de Rubí, la Unió Santcugatenca de Sant Cugat del Vallès, al Teatre Nu de Sant Martí de Tous.
Un viatge introspectiu
Gumà descriu la seva peça com «un viatge», en el qual un pastor fa una transhumància a través de paisatges i punts de l’imaginari que l’inspiren i per on es mou. I les parades que té aquest viatge tenen tastets de tradició, de l’univers creatiu del manga i l’anime japonès, dels videojocs i també de les danses urbanes. Tot plegat, formes que el defineixen. «Al final són punts que defineixen un món globalitzat que ens sobrecarrega d’informació constant», explica. Al final, del que es tracta és de trobar-se, però també d’interpel·lar. «La peça té moltes capes, porto la figura del pastor cap a un món fantasiós i el faig evolucionar cap a un viatge d’introspecció i creixement personal on de vegades et trobes en conflictes i has de ser honest per poder evolucionar».
La música també serà present durant la representació. «Té un pes molt important tant en la dansa tradicional catalana com en les urbanes, el ritme defineix molt el que balles, i tot i que en llenguatges contemporanis tu mateix prens molt més la decisió de cap on vols anar, a mi m’agrada que encara hi hagi ecos i la presència d’aquests ritmes», indica. En aquest sentit, assegura que «encara que una vingui d’Amèrica i l’altra sigui d’aquí, ambdues danses neixen del poble i de la comunitat, tenen una relació molt curiosa i tot i que semblin molt llunyanes no són tan diferents», afirma.
La fusió, doncs, se li figura natural. «No és que pensés que aquesta fusió podria funcionar, és simplement el resultat de la meva necessitat de jugar amb això: no em sentia del tot en cap dels dos mons».
L’estrena de la peça es farà l’octubre a la Fira de la Mediterrània de Manresa, on Gumà espera tenir-la ja enllestida. Tot plegat, per mostrar dalt l’escenari el resultat d’un viatge ple de fluïdesa: «no ho veig com si fos inamovible, sinó com si s’anés coent a foc lent a mesura que ho vas provant amb el públic i vas veient què funciona i si t’encaixa amb el que buscaves».
Subscriu-te per seguir llegint
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Sabies que passejant per la plaça del Vi de Girona pots descobrir un dels secrets més ben guardats de la ciutat?