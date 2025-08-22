El 45è Mini Print Internacional de Cadaqués ja té guanyadors
Els sis artistes escollits han estat seleccionats entre els 657 participants de 46 països que s'han presentat enguany
DdG
El jurat del 45è Mini Print Internacional de Cadaqués, el concurs de gravat obert a totes les tendències i tècniques d’estampació on hi participen artistes de tot el món, ja ha escollit els sis guanyadors d'aquesta edició, que exposaran a Cadaqués durant l'estiu vinent.
El tribunal, format pels artistes Hui-Ju Chang (Taiwan), Riccardo Bucella (Itàlia), Ana Heimann Navarra (Espanya) i Keiko Kokei (Japó), ha escollit els guanyadors d'aquesta edició d’entre 657 artistes participants de 46 països. Es tracta de María Luisa Estrada Sánchez, de Mèxic, per l’obra Calli – II (relleu i chine collée); Camilla Morrill, de França, per l’obra Exquisite repairs – I (col·lagrafia i collage); Irina Silvestrova-Sadlowski, d’Alemanya, per l’obra Togetherness (aiguafort); Jyoji Tsunemi, del Japó, per l’obra A wind mill (col·lagrafia, punta seca i chine collée); Timo Ehmke, d’Alemanya, per l’obra Rapsfeld am Meer (aiguatinta) i, finalment, Francesca La Nave, del Regne Unit, per l’obra Shape (aiguafort, punta seca, aiguatinta i stencil).
El premi per cadascun d'ells és una exposició individual d'una setmana de durada l'any vinent al taller-galeria Fort de Cadaqués, l'estiu vinent, durant la 46a edició del Mini Print.
