Andrè Schuen: l'emoció del cant

Concert del baríton Andrè Schuen i el pianista Daniel Heide a la Schubertíada

Xavier Paset

Vilabertran

Lieder de Strauss, Wagner i Zemlinsky

Andrè Schuen, baríton

Daniel Heide, piano

Schubertíada, Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Andrè Schuen va començar ahir el seu recital a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb una tria de cançons de Richard Strauss inicial que també van tancar el concert de la Schubertíada després de passar per Wagner i Alexander von Zemlinsky. Amb les obres de Strauss, sobretot en el tram final, Schuen va demostrar volums molt ben equilibrats i una gran veu lírica. És un cantant realment que destaca moltíssim perquè tots els registres són enlluernadors. Amb lieder com Cäcilie Morgen, entre d'altres, aquest cantant del sud del Tirol va fer gala d'una línia de cant pletòrica. Hi ha el magnetisme en l'expressió musical que parla extraordinàriament bé del seu coneixement profund de les partitures, però a ningú no se li escapa que la gran qualitat dels greus reporten de manera immediata un atractiu magmàtic de primer nivell.

Aquesta bellesa del timbre, en els greus profunds arrodonits, però amb unes certes arestes, no és només una de les grans virtuts de Schuen perquè encara cal afegir-hi una veu en el registre central molt avellutat que evoluciona de forma natural. Tot està molt equilibrat i mesurat.

En els Wesendonck-Lieder hi havia un control extraordinari de l'expressió i destaca especialment perquè Schuen sempre posa el gran potencial i bellesa vocal al servei de la música. No hi ha una voluntat de lluïment simplement i això que només amb les característiques tan impressionants del seu instrument vocal segurament aconseguiria grans resultats. Doncs bé, en les interpretacions d'aquest baríton retrobem tot allò que s'espera d'un gran músic. Si la potència dels aguts sempre ben calibrats emocionen extraordinàriament, també ho són els seus fils de veus que poden ser d'una gran dolçor i tot això, repeteixo, per fer reviure de nou unes músiques molt complexes que de la seva mà es converteixen en una experiència magnífica.

Amb les obres d'Alexander von Zemlinsky també trobem un intèrpret vibrant que no deixa res embastat. Tot queda dit i expressat en la seva justa mesura. Controlar tots els ressorts de la veu demostra un gran ofici que Schuen està convertint, sense sortir de la tradició, en un art propi que, a més a més, ve acompanyat com deia d'un timbre de baríton excepcional. No és estrany que ja s'hagi convertit en un dels grans referents actuals. Escoltar Andrè Schuen és una experiència que recomano a tots els que estimen la música i l'emoció del cant.

