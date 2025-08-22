Carla Tarruella reflexiona sobre la fluïdesa, el gest i la transformació a Sant Joan de les Abadesses
La mostra forma part del programa «Punts de Fuga» de la Fundació Vila Casas
DdG
L’Espai Art l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses acull fins al 5 d’octubre l’exposició Aestuarium, de Carla Tarruella (Barcelona, 1966), reconeguda pintora expressivista-abstracta amb una trajectòria consolidada dins el panorama artístic català i internacional. La mostra, que forma part del programa Punts de Fuga de la Fundació Vila Casas, recull una selecció d’obres recents i inèdites de l’artista, elaborades principalment amb pigments aigualits, resines i suports de metacrilat, on el gest, l’atzar i el control tècnic s’articulen en una litúrgia visual. L’exposició pren el nom d’«aestuarium» —terme llatí que designa els estuaris, zones de confluència entre aigües dolces i salades— per suggerir un espai liminar de transformació i convivència entre contraris.
Tal com explica la comissària Natàlia Chocarro, assessora d’art de presidència de la Fundació Vila Casas, «cada obra de l’artista du impresa la memòria del gest, el coneixement profund de la tècnica, però també l’atzar i la casualitat, elements ineludibles i inherents a l’existència humana». Aquest equilibri entre improvisació i ofici configura una proposta pictòrica en què el procés creatiu esdevé també acte de contemplació i de resistència.
Entre les obres exposades s’hi troben peces com Rojo amapola (2024), Saudade (2025) o Incerteza (2025), de grans dimensions i forta intensitat matèrica i cromàtica. El conjunt de la mostra s’articula com una coreografia visual, on cada pintura actua com a moviment dins una dansa que oscil·la entre la calma i la turbulència, la llum i l’opacitat, la presència i el buit.
Carla Tarruella, formada en múltiples disciplines i influïda per artistes com Klee, Munch, Goya, Turner, Staël o Xingjian, ha exposat la seva obra en espais com la Fundació Vila Casas o la Fundació Lluís Coromina. El seu treball reflexiona sobre la identitat, el gest i la matèria, sovint incorporant-hi rostres i cossos, però sempre des d’un llenguatge abstracte i emocional.
