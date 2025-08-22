CRÒNICA
Un concert "cap a l'interior" de quatre joves talents a Sant Feliu de Guíxols
El recital va incloure peces d'Erno Dohnányi, Peteris Vasks i Anton Arenski
El Centre Excursionista Montclar de Sant Feliu de Guíxols va acollir ahir al vespre un recital de corda a càrrec dels joves talents Miquel Muñiz (violí), Marina Prat (viola), Jaume Ferrer (violoncel) i Alba Urbano (violoncel). Batejat amb el nom Cants de l'interior, el concert va fer un repàs per peces complexes i profundes de tres compositors de diversos segles: la Serenata Opus 10 d'Erno Dohnányi, el sorprenent Castell interior de Peteris Vasks i el magnífic Quartet n.2 Opus 35 d'Anton Arenski, que va dedicar a la mort del cèlebre Txaikovski, amb qui tenia una gran amistat. Tal com va explicar Muñiz, van fer una tria de peces "íntimes" però "molt emocionants". D'aquesta manera, durant la interpretació de Vasks, van convidar el públic a deixar-se portar per la música i a experimentar tots els sentiments que el compositor volia transmetre.
El concert va acabar essent un viatge per harmonies i sons de múltiples capes que va pujar d'intensitat a mesura que sonava una nova peça. El quartet va saber captar l'atenció d'un públic que va reconèixer la qualitat de l'actuació amb aplaudiments i lloances als artistes.
Amb aquest concert el quartet tanca un cicle de concerts de corda que també han portat a Calonge i Llafranc.
