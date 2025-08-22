Entrevista | Leiva Músic
Leiva: «La meva música queda petita al costat de Rihanna o un reggaeton»
El cantant, compositor i multiinstrumentista madrileny va publicar fa uns mesos Gigante, un disc confessional i ric en mitjos temps rockers. «Amb els anys he anat veient que el que connecta amb la gent no és el volum ni la distorsió, sinó el que estic explicant. Explicar històries més enllà de com les canti», assegura Leiva, excomponent de Pereza, que es troba immers en la gira del nou disc.
Jordi Bianciotto
Quin és aquest Temblor gigante al qual canta en la cançó titular del disc?
Gigante és una paraula que estava molt present en les nostres converses: «Tocarem en aquest aforament gegant», «Els riscos són gegants»… I a mesura que van creixent les coses, em vaig sentint menys preparat: la gira, els aforaments, les responsabilitats. En comptes de sentir un control de la situació, cada vegada em produeix més nervis.
Li crea pressió saber que cada vegada hi ha més gent que depèn econòmicament de vostè?
Aquesta és la part que pitjor porto de tot plegat. Jo vaig triar des de molt jove treballar amb els amics. I és clar, ara vas entenent que tu, sense voler-ho, ets el cap d’una estructura on hi ha un munt de famílies que depenen de tu. Al principi era tot una mica més divertit.
Però mai va desitjar això, ser un artista gran, «gegant»?
Doncs mai no ho vaig imaginar. Un no comença tenint una banda per a menjar-se el món. Vols que les teves cançons connectin primer amb tu, amb la gent del teu barri i amb els teus amics, i després ja no ho pots governar.
Ara vas entenent que tu, sense voler-ho, ets el cap d’una estructura on hi ha un munt de famílies que depenen de tu. Al principi era tot una mica més divertit
Va gravar bona part d’aquest disc a Texas.
Aquell estudi és un temple de l’analògic, amb un munt de terrisseria antiga que m’agrada molt com sona. No és un disc per a competir en la ràdio. Entre una cançó de Rihanna o un reggaeton, això es queda nan. És una col·lecció de cançons en la qual per primera vegada noto el pas del temps. Un disc bastant confessional. Amb els anys he anat veient que el que connecta amb la gent no és el volum ni la distorsió, sinó el que estic explicant. Explicar històries més enllà de com les canti.
Comparteix Caída libre amb Robe Iniesta (Extremoduro).
Jo tenia entès que ell deia que no a tot, però vaig pensar que a la cançó li faria el pes i li vaig trucar. Debatem molt. Ell em deia que es reconeixia en la tornada, «todo tiene luz de probador / ya no me reconozco / y me importa bien poco», però no en l’estrofa, i em va demanar que tingués la paciència de donar-li una volta.
La cançó parla precisament d’una crisi personal.
De la depressió d’un dels meus millors amics, del forat en el qual ha estat ficat. Jo també hi he passat, i per això ha estat més fàcil per a mi explicar-ho.
Ara es torna a parlar de rock, o de ‘bandes de guitarres’, cadascuna amb el seu estil: Carolina Durante, Alcalá Norte, Arde Bogotà… Es tracta d’una resposta al guió urbà-llatí dels últims anys?
No ho veig com una reacció. Sempre ha estat aquí i és saludable que aquestes bandes funcionin. Em crida l’atenció això de bandes de guitarres, com si fos una cosa nova. En el meu barri hi ha moltes bandes fent rock. N’hi ha més del que es diu.
S’ha arribat a sentir culpable pel final de la banda Pereza i perquè la seva carrera vagi força millor que la del seu company Rubén Pozo?
Culpable per la ruptura, no, no, perquè artísticament tots dos estàvem necessitant acabar amb allò. És clar que m’encantaria que en Rubén tingués una dimensió més grossa, perquè crec que s’ho mereix. Això m’ha pesat, sí. Diguem que culpa, no, però m’ha pesat.
Estem treballant per a fer l’últim disc de Joaquín [Sabina], i que estigui a l’altura
En el seu historial hi ha un àlbum perdut, el que va fer amb Johnny Cifuentes (Burning), amb qui va haver-hi un brusc desacord. Sortirà algun dia?
Anava a ser un disc d’en Johnny i jo hi vaig gravar bateries, baixos, guitarres… Ho vam fer a casa meva. Són cançons originals. Un disc magnífic, cru, guitarrer. Ell diu que eren cançons de tots dos, i jo… doncs que també, però al final ell va proposar unes condicions d’autoria tremendes i decebedores. Jo li vaig dir que s’ho quedés tot, que jo sortia del projecte, perquè m’havia traït. No el vaig tornar a veure. Va ser la primera vegada que algú em trenca el cor de veritat. No sé, potser algun dia… No soc rancuniós.
Està vist que les diferències pels crèdits d’autoria són un dels primers motius de xoc entre artistes.
Però una cosa així no m’ha passat amb ningú més, i he escrit amb Joaquín [Sabina], Quique González, Iván Ferreiro… Sempre fa més un que l’altre, però el percentatge sol fer-se a mitges, encara que no sigui real del tot.
Com està aquest àlbum de Sabina? Existirà algun dia?
Sí, sí, fa ben poc vam fer dues cançons amb Benjamín Prado que m’agraden molt. Tenim fet una miqueta més de la meitat d’un disc. Sí, estem treballant per a fer l’últim disc de Joaquín, i que estigui a l’altura.
Subscriu-te per seguir llegint
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona