El Festival de Torroella tanca la 45a edició amb més de 13.000 espectadors i una ocupació del 94,6%
La mostra, que s'ha estès durant vuit setmanes, ha combinat tradició i modernitat
Un concert gratuït a la Plaça de la Vila amb la viola gambista Lucile Boulanger i l'artista d'electrònica Arandel ha posat punt final aquest divendres al 45è Festival de Torroella de Montgrí. La mostra, que aquest any ha explorat la relació entre la música i el temps, ha reunit 13.247 espectadors, un 18,5% més que l'any passat, i ha registrat una ocupació del 94,6%. La proposta d'aquest divendres ha posat fi a vuit setmanes de festival, on s'han ofert 46 vetllades musicals, tres més que el 2024. D’aquests, 18 concerts han tingut lloc dins el marc del Festival, 18 més dins el Fringe Torroella i vuit han estat projeccions de documentals musicals, a més de dues cites incloses a l’In-Edit Empordà.
L'edició d'aquest any ha seguit el lema 'La redempció del temps', i ha explorat la relació entre música i temps a través del diàleg entre èpoques, generes i formats. Del total de concerts programats al Festival de Torroella, 9 han exhaurit entrades, inclosos els de Les Musiciens du Louvre, Camerata Salzburg amb Janine Jansen, Marco Mezquida Trio o el debut de la soprano Serena Sáenz amb l’Orquestra Simfònica del Vallès. També va tenir una gran acollida la sèrie Singulars Torroella, amb entrades exhaurides en menys d’una setmana.
La directora del Festival, Montse Faura, valora molt positivament la mostra. "El festival confirma l’interès per una programació que combina intèrprets de prestigi internacional amb joves talents. A més, hem consolidat Torroella com a espai de creació i recerca d’abast europeu gràcies a la residència de l’Acadèmia Sustainable EEEmerging i les col·laboracions amb grups emergents", ha explicat.
A més, la directora també ha destacat que "les tres produccions pròpies presentades en aquesta edició han aportat nous continguts artístics" i que "fa il·lusió" que "artistes consagrats" que van debutar al festival quan eren joves, ara hi tornin, com la violoncel·lista Janine Jansen o la mezzosoprano Anna Bonitatibus.
Paral·lelament, la segona edició de l’In-Edit Empordà ha aplegat 1.823 espectadors i un 91% d’ocupació amb vuit documentals, col·loquis i activitats que han obert nous espais de debat. El Premi del Públic va recaure en el documental Joana Mallwitz – Momentum.
Faura ha conclòs que el festival "es confirma com un espai on temps, territori, artistes i públic es troben per compartir música i pensament", i agraeix el suport institucional i la complicitat del públic.
