Goodreads, la xarxa social favorita dels lectors
La plataforma té més de 150 milions d’usuaris, que puntuen i ressenyen els llibres que llegeixen, organitzen lectures, descobreixen títols nous o comenten trames i personatges
Judit Bertran
Ni TikTok ni Instagram. En l’univers literari, la xarxa social per excel·lència continua sent Goodreads, una plataforma en la qual és possible puntuar i ressenyar llibres, organitzar lectures, descobrir títols nous o debatre sobre trames i personatges, i que forma part del dia a dia dels seus més de 150 milions d’usuaris registrats. Analitzem les claus del fenomen.
Un projecte casolà amb ànima lectora.
"El coneixement és poder, i el poder es comparteix millor entre els lectors", deia Otis Chandler, cofundador de Goodreads. La idea no va néixer en un garatge, però sí d’una situació ben quotidiana: un jove tafanejant els llibres d’un amic buscava inspiració. Arran d’aquesta escena va sorgir la pregunta: ¿i si existís un lloc virtual per veure les prestatgeries d’altres lectors? Un any després, el 2007, va néixer Goodreads, creat per Otis i la seva dona, Elisabeth Khuri Chandler, des de la sala d’estar de casa seva. Ell va programar mentre ella va escriure el contingut. I com a resultat es va crear una xarxa social pensada per a lectors que permet registrar llibres llegits, portar un seguiment de lectures actuals, marcar títols com "vull llegir", puntuar obres, escriure ressenyes i comentar les d’altres. També es poden crear "prestatgeries" personalitzades i reptes anuals de lectura. El que va començar com un lloc per compartir opinions entre coneguts és avui molt més que un aparador gegant literari.
Una comunitat que no ha parat de créixer.
El que va començar amb una idea subtil i un portal web molt bàsic s’ha desenvolupat fins a crear una comunitat de més de 150 milions de membres i més de 3.500 milions de llibres registrats. Una de les claus és que s’ha convertit en un punt de trobada (i valoració) per a autors, lectors voraços, clubs de lectura i editorials en el qual es pot dialogar, crear debats i buscar inspiració segons els teus interessos personals. La mateixa plataforma elabora llistes de les novetats més esperades de cada gènere, els llibres més llegits i puntuats del mes i perfils o entrevistes amb autors. Però el gran èxit de la plataforma és el pes que han adquirit les valoracions dels usuaris, que són capaces d’influir d’una manera determinant en l’èxit o fracàs d’un llibre, sobretot en un moment en el qual el lector està interconnectat i al dia de les dinàmiques de booktok (l’apartat literari de xarxes com Instagram i TikTok).
La compra per part d'Amazon: salt o escac i mat?
Si ja Goodreads tenia certa consideració entre els lectors, el 2013 la plataforma va arribar a un públic molt més ampli amb la compra per part d’Amazon. La popularitat de la xarxa social va créixer tant que el gegant de l’ecommerce va veure en Goodreads una amenaça (i una oportunitat) per a l’ecosistema digital del llibre.
L’adquisició va arribar amb una millora significativa per als usuaris del llibre electrònic Kindle i va suposar un impuls en les vendes per a Amazon, ja que es va unificar el catàleg i des del mateix ebook es va poder començar a comprar llibres directament, a més de sincronitzar les lectures llegides i actuals en la xarxa social.
La promoció creuada entre les dues plataformes i l’accés a dades massives sobre lectors i els seus hàbits de lectura que l’adquisició va brindar a Amazon són també motius de preocupació entre lectors i autors, que veuen amb inquietud la posició cada vegada més dominant de la multinacional en el mercat del llibre i la seva possible incidència en detriment de la diversitat de la indústria editorial.
Les seves llums i les seves ombres
Tot i que Goodreads és la xarxa de lectors més utilitzada, no falten les crítiques. Una de les més esteses és la que apunta a la seva interfície envellida, ja que encara no ha apostat per un redisseny més actual i dinàmic com el que ofereixen competidores com Fable o StoryGraph. També falla la falta d’actualització tècnica i la presència de ressenyes sense moderació ni filtre, cosa que dificulta la incorporació de membres. Així mateix hi ha un debat creixent sobre com afecta a la salut mental dels autors veure les seves obres valorades amb puntuacions baixes sense context, o com algunes campanyes de ressenyes massives perjudiquen injustament certs títols.
Quin paper té en el món literari?
Goodreads continua sent clau per a editorials, agents i autors que busquen mesurar la recepció dels seus llibres i connectar amb lectors. Les puntuacions influeixen en algoritmes, recomanacions i vendes i les seves dades s’utilitzen per promoure noves traduccions, prenent com a referència la puntuació i el nombre de valoracions.
D’altra banda, Goodreads organitza uns premis literaris cada any en els quals els usuaris de la xarxa voten els seus llibres favorits de les 15 categories més destacades. No tenen una recompensa econòmica, però són un honor simbòlic i una manera de destacar obres i autors en la plataforma. El reconeixement principal és la visibilitat i el prestigi entre els milions d’usuaris de Goodreads.
