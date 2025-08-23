«Siguem 17.000, 20.000 o més, la Diverbeach tornarà a ser un èxit»
L’agost enfila la recta final, s’acaben per a molts les vacances, i a Sant Antoni divendres hi torna la Diverbeach, la multitudinària festa de l’Orquestra Di-Versiones per dir adéu a l’estiu
El fenomen Di-Versiones no té aturador. A les portes d’una nova Diverbeach, l’onzena, amb la qual divendres tornaran a col·lapsar la platja i el passeig de Sant Antoni, el líder del grup, Albert Fort, confirma que en plena celebració del vintè aniversari les coses no els poden anar més bé: omplen en tots els concerts de la gira, que va arrencar també amb un ple al Palau de Fires de Girona amb 6.000 espectadors, i ja tenen tancades, fins i tot, les dates i llocs per on rodaran l’estiu que ve. Marquen tendència i ningú no s’ho vol perdre, sobretot, segons Fort, «perquè amb nosaltres els ajuntaments cobreixen un ampli ventall de públic, des dels més grans als petits». Són un model «consolidat» que busca «no caure en tòpics i mirar de ser diferents a la resta de grups de versions, per això mantenim temes de Nino Bravo, Perales o Raphael sense caure tant en les cançons de l’estiu».
A la recta final de les vacances no hi ha millor medicina que una Diverbeach. Ho saben bé els que la van descobrir el 2014 o el 2015, quan era tot just una festa gairebé clandestina a peu de platja a Torre Valentina, i també els milers de seguidors que s’hi han anat afegint amb el pas dels anys. Això sí, només amb la promoció del boca-orella i les xarxes socials. Les últimes edicions han desbordat Sant Antoni, posant més de 20.000 persones a l’espigó Costa Brava. Albert Fort té clar que divendres «siguem 17.000, 20.000 o més, hi tornarà a haver molta gent i tornarà a ser un èxit». Això que aquest any la Diverbeach es celebra una setmana més tard, per no allargar en excés la festa de Sant Antoni, «i potser sent el darrer cap de setmana d’agost hi ha una mica menys de públic».
El leitmotiv d’aquesta Diverbeach, que començarà a les 18h amb l’actuació de Litus al cub i culminarà amb els Di-Versiones a partir de les 19.30h, és que tothom vagi vestit i llueixi motius de color «llima, llimona». L’espectacle, el repertori, serà el mateix que es va veure i escoltar al Palau de Fires en l’inici de la gira dels 20 anys, que és també el que han rodat durant l’estiu a la trentena de municipis que han visitat. Com a novetat, el concert inclourà la traducció en llenguatge de signes. Fort diu que mantindran els autobusos llançadora des de Calonge cap a Sant Antoni, s’habilitaran més aparcaments i es mantindrà l’espai per a discapacitats. La banda gaudirà de la col·laboració dels cors de la Black Music Big Band i està negociant poder instal·lar pantalles al costat de l’escenari. El líder de Di-Versiones admet que cada cop és més complex organitzar la festa pel volum de gent que mouen, però destaca que «és la nostra festa major, i és un motiu d’orgull veure com ha anat creixent».
«Ho hem parlat molts cops, fem un concert gratuït, on pots anar-hi amb tota la família, en un bon horari, i on a més pots fer un bany al mar si en tens ganes», destaca Albert Fort. Una fórmula com aquesta, no és estrany, molts la voldrien copiar. Fort no amaga que han rebut picades d’ullet d’altres municipis per dur-hi la Diverbeach però destaca que «som calongins, molts treballem a l’Ajuntament, i és una tradició que volem mantenir a Sant Antoni». Per a properes edicions el grup està estudiant situar l’escenari a l’espigó per permetre que el públic ocupi la platja i el passeig i tingui una visió millor i idíl·lica, amb el mar al fons. Tot, però, és més car i caldrien més recursos.
«Aquesta festa l’hem parit nosaltres, és una cosa desenfadada i estem molt contents que encara la gent tingui ganes de jugar amb nosaltres», culmina el líder del grup calongí, a punt per endolcir el final de les vacances a una multitudinària legió de seguidors.
