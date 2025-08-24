Música
El F’Estiu de Calonge bat rècord d’assistència amb un 98% d’ocupació
La cinquena edició del festival de Calonge ha aconseguit exhaurir les entrades de cinc dels sis concerts i ha rebut 600 persones més que en l’anterior edició consolidant un format d’èxit
Carla Ventura Ponce
«Aquesta edició ens ha donat la confirmació que hem de continuar per aquest camí», explicava Francesc Sánchez i Carcassés, director artístic del festival F’Estiu, sobre una cinquena edició que s’acomiadava dissabte amb Jofre Bardagí interpretant Serrat. I és que enguany, el festival ha batut rècords aconseguint fins a un 98% d’ocupació, exhaurint les entrades de cinc dels sis concerts programats. «Calculem que hi han assistit fins a 600 persones més que l’any passat», afegia Carcassés.
El Castell de Calonge ha pogut gaudir de tot d’artistes variats, amb l’objectiu de buscar un públic més homogeni i d’arribar a tocar diferents estils i adreçar-se «a quanta més gent possible». L’encarregada d’encetar el F’Estiu el darrer 14 d’agost va ser la Barcelona Jazz Orquestra, que va ser prosseguida d’un divendres i un dissabte amb les actuacions d’Helena Gadel i Manu Guix, i Miki Núñez, respectivament. «Hem tingut la sort de comptar amb grans noms, però també hem pogut oferir varietat», explicava Carcassés.
L’únic artista que no va aconseguir exhaurir entrades durant aquest any ha estat Miki Núñez. El cantant terrassenc, que va portar les cançons del seu últim àlbum, La partida, que ha fet íntegrament en català, ho tenia més difícil. Va oferir l’únic concert a peu dret per primer cop al festival, en un espai amb més capacitat de públic. Va reunir prop d’un miler de persones.
L’última tanda, que va ser el darrer cap de setmana, es va poder celebrar un 21, 22 i 23 d’agost de més música amb els concerts de les cobles Sant Jordi i La Principal del Llobregat; la pianista Laura Andrés, i Jofre Bardagí - que va presentar Jofre Bardagí interpreta Serrat. D’aquest darrer, des de l’organització se’n senten afortunats, «es tracta d’una preestrena que oficialment sortirà aquesta tardor, i hem estat els encarregats de poder portar aquesta primícia al públic». Sobre aquesta mateixa línia també senten haver tingut «sort» amb l’estrena d’una nova sardana d’Antoni Ros-Marbà, a càrrec de les cobles Sant Jordi i La Principal de Llobregat, «el mateix any que el compositor ha debutat al Gran Teatre del Liceu».
El F’Estiu ha gaudit de dues novetats que, segons Carcassés, «continuaran per a la pròxima edició». El programa no només ha continuat portant artistes variats, sinó que ha apostat per a veus emergents, «fet que ens ha permès obrir portes del festival a les vuit de la tarda, i així serà també l’any que ve», assegurava el director artístic. Les noves veus han estat les de Clàudia Rostey, Marc Andurell i Emma Sayer, que van amenitzar els vespres de la primera setmana de festival. També, han apostat per concerts locals, com el de la pianista Laura Andrés.
El festival també ha comptat amb una zona gastronòmica que ha apostat per productes i vins de la zona. L’organització va a càrrec de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i per la Fundació Cultural El Foment de Girona, que col·laborava amb un concert inaugural de Maria del Mar Bonet que es va haver d’ajornar per motius de salut de l’artista.
