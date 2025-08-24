Sant Miquel de Cruïlles

El festival El Gat Bornaix arriba enguany amb un format vermut

La jornada, que es durà a terme el pròxim 31 d’agost, combinarà música en directe, exposicions i projeccions audiovisuals en una diada cultural

La cantautora bisbalenca Cloe Riembau tancarà l’edició d’enguany.

Sant Miquel de Cruïlles

Aquest mes d’agost acabarà amb una nova edició del festival El Gat Bornaix. El diumenge 31, Sant Miquel de Cruïlles acollirà l’esdeveniment, però amb un toc diferent; en format vermut. Des de les dotze del migdia, i de manera gratuïta, tothom qui vulgui podrà acudir a una jornada que combinarà música en directe, mostres d’art i projeccions audiovisuals.

L’exposició Empremta, del terrisser Lluís Heras, serà l’encarregada de donar el tret de sortida a l’esdeveniment. A continuació serà el torn de Cai Godayol, músic osonenc, qui oferirà un toc musical. Al seu torn, Dolors Fuster i Antoni Martí, del fons Videoplay, es remuntaran a l’any 2009 per a reviure el primer Gat Bornaix amb una projecció audiovisual, on el públic podrà recordar les obres de restauració del monestir de Sant Miquel.

La cantautora bisbalenca Cloe Riembau acomiadarà la jornada amb el seu pop indie en català, tancant un dia d’«esperit cultural», asseguren des de l’organització, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura i el Consell Comarcal del Baix Empordà.

