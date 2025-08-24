L'Ésdansa supera els 10.000 espectadors i tanca una edició "de rècord" reivindicant la cultura als carrers de les Preses
L'organització celebra l'èxit de públic d'un certamen reconegut per les companyies que hi han assistit
Berta Artigues / ACN
Les Preses
La 43a edició del festival de dansa Ésdansa de les Preses ha tancat aquest diumenge superant els 10.000 espectadors, fet que suposa un rècord de públic. Una edició que s'ha acabat amb un espectacle itinerant de quatre companyies a quatre espais del centre del poble. Hi han participat companyies de Geòrgia, Galícia, Benin (Àfrica) i Mèxic. Des de la direcció del certamen celebren l'èxit de públic i reivindiquen "haver traslladat la cultura als carrers". La directora del festival, Núria Feixas, considera que han "aconseguit l'objectiu" que es van plantejar a l'inici i reconeix que ja pensa en el de l'any vinent. Tot plegat amb el reconeixement de les companyies que han actuat i que reclamen "més espais com l'Ésdansa".
