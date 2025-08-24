Crítica
Una magnífica nova aposta
La cantant d’origen armeni, Ruzan Mantashyan, va ser convidaa per primera vegaa a la Schubertíada
Xavier Paset
L a Schubertíada ha convidat per primera vegada la soprano Ruzan Mantashyan i molt probablement no serà l’última vegada a jutjar per l’ovació del públic. Aquesta cantant d’origen armeni presentava al principi del seu recital obres del compositor Komitas -també armeni- interpretades de forma elegant i amb un gran refinament vocal que malauradament s’escolten poquíssim.
Va continuar amb els Tre sonetti di Petrarca musicats per Franz Liszt que va oferir en una proposta totalment operística demostrant una gran capacitat dramàtica amb una veu plena i robusta no excempta de moltes subtileses en la tècnica. Potser el vibrato -molt ortodox- era massa omnipresent. Val a dir però que Mantashyan té un timbre magnífic i una línia que tot i que previsible té una dimensió artística de gran nivell.
Amb les obres de Rakhmàninov va continuar en aquesta idea d’un gran veu operística però potser va optimitzar el volum i el vibrato. De fet, són unes pàgines que reclamen menys intensitat i cal imprimir-hi també un cert candor que la soprano va perfilar de forma extraordinària amb molts detalls diferents a cada moment que van fer l’escolta molt interessant.
On realment es va poder veure l’altíssim nivell d’aquesta cantant va ser en els Vier letzte Lieder de Richard Strauss. No cal dir que aquestes melodies son una punta de llança del repertori i que la versió amb orquestra és sideral. Amb l’acompanyament de piano no deixen en cap cas de ser unes músiques captivadores.
Aquí Ruzan Mantashyan va sorprendre perquè tot i seguir amb una direcció molt operística va optar més per una proposta a mig camí entre el lied i l’òpèra. Va rebaixar força el volum i també el vibrato fent que aquestes cançons adoptessin un caràcter molt íntim i menys líric de com estem acostumats.
Realment molt reveladora aquesta manera d’abordar-los perquè van adquirir una dimensió diferent. Aquí els refinaments vocals també els va simplificar i van adoptar una naturalitat impressionant amb fils de veu extraordinaris. Una veritable meravella d’interpretació.
Juntament amb Hilko Dumno, molt atent i poderat però també brillant i vívid, van oferir un recital de primer nivell. La Schubertíada té sempre l’encert d’apostar per artistes joves en l’apartat Lied the Future però també quan presenta per primera vegada nous cantants que encara no hi havien participat com és el cas de Ruzan Mantashyan. El proper dimarts serà el torn del llegendari Matthias Goerne que ningú s’ha de perdre.
