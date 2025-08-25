Albert Serra rebrà un premi honorífic al Festival de Venècia
Les produccions catalanes "Estrany riu", "Hiedra" i "Anoche conquisté Tebas" han estat escollits per competir al certamen
El Festival Internacional de Cinema de Venència acollirà l’estrena mundial de tres produccions catalanes que competiran en dues seccions, i també premiarà el director banyolí Albert Serra amb el guardó honorífic «Le vie dell’immagine». El premi reconeix la trajectòria única del director com a figura «Cabdal» en el cinema contemporani internacional.
En la seva 82a edició, que se celebrarà del 27 d’agost al 6 de setembre, el certamen filmogràfic presentarà els films Estrany riu i Hiedra a la secció Orizzonti, dedicada a les noves tendències estètiques i expressives del cinema contemporani i que dona visibilitat a primeres obres i talents emergents.
El debut de Jaume Claret Muxart en el llargmetratge, Estrany riu (Zuzú Cinema, Miramemira, Schuldenberg Films) segueix en Dídac, un adolescent que, durant un viatge en bicicleta pel Danubi amb la seva família, inicia un despertar interior arran de l’enigmàtica presència d’un noi misteriós. Mentre ell descobreix qui és, el vincle amb el seu germà es transforma i la seva mare revisita la seva pròpia joventut. El projecte ha tingut un important recorregut en espais d’indústria: l’any 2022 va ser seleccionat a Ikusmira Berriak i també va participar en la Residència de Guions de l’Acadèmia del Cinema Català, el 2024 va participar a Les Arcs Works In Progress i va guanyar el premi Alphapanda Audience Engagement Award. Finalment, enguany ha participat en el Final Cut del D’A Film Lab Barcelona.
Per la seva banda, Hiedra (Botón Films, BHD Films, Ciné-Sud Promotion, Guspira Films) d’Ana Cristina Barragán, és una coproducció internacional entre Equador, Mèxic, França i Catalunya. La pel·lícula retrata l’Azucena, una dona atrapada en el passat, que espia un grup d’adolescents d’un orfenat. Obsessionada amb en Julio, de 17 anys, s’endinsa en una relació marcada per la ferida, l’atracció i la tendresa, en una mena de joc d’Edip que uneix dos mons aparentment separats. El projecte es va presentar a CineMart a Rotterdam l’any 2021, i ha estat seleccionat en prestigiosos espais com Ikusmira Berriak, Darkroom (WIP IFFR Pro) i Cine en Construcción de Toulouse, on va rebre els premis Premis Award Ciné+ i Award CCAS.
En paral·lel, a Giornate degli Autori hi fa l’estrena mundial Anoche conquisté Tebas (Dvein Films, Filmika Galaika, Bando à parte) l’òpera prima de Gabriel Azorín, un llargmetratge de ficció que barreja el present i el passat per explorar les emocions humanes. El projecte ha estat seleccionat a Ikusmira Berriak, Residencias de la Academia de Cine, l’Incubadora ECAM, Venice GAP-Financing Market i, enguany, s’ha presentat al Darkroom (WIP IFFR Pro).
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- Vila-real - Girona (5-0), en directe
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Míchel, fins quan seguirem fent el ridícul?