Dol per la mort de Josep Maria Surrell, destacat pianista, compositor i director d’orquestra
Nascut a Figueres el 1950, va destacar com a solista de ben jovenet i va actuar al costat de figures com Montserrat Caballé
La cerimònia de comiat de l'exdirector de la Principal de la Bisbal i la Marimba té lloc aquest dimarts, 26 d'agost
Santi Coll
Josep Maria Surrell Alabert era un home orquestra en el sentit més ampli de terme. Nascut a Figueres el 1950, ens va deixar dissabte passat després d’haver viscut tota una vida relacionada amb la música. Deixeble de Camil·la Lloret, va destacar com a pianista, professor, compositor i director d’orquestra. Va estudiar al Liceu i va dirigir, entre altres, la Principal de la Bisbal i la Marimba. Sempre va mantenir lligams amb el Casino Menestral i va ser coautor de l’himne de la Unió Esportiva Figueres o de l’històric col·legi Sant Pau. Amb 18 anys, va obtenir la Medalla d’Or del Liceu i va ser acompanyant al piano de grans figures internacionals, com Montserrat Caballé.
Un nen prodigi
En un complet perfil de la periodista Cristina Vilà publicat a l’EMPORDÀ temps enrere, Surrell relatava els detalls de la seva extensa biografia, començament pels inicis d’un nen considerat prodigi i que va ser encaminat pels seus pares des de ben petit cap a la que seria la seva principal professió: "Fins als 14 anys, jo no sabia ni que era tenir un amic. Tot girava al voltant de la música”, recordava. El cert és que només trobava certa escapatòria els diumenges quan, en comptes d´anar a missa, com creien els seus pares, anava de passeig per "esbargir-me". "Després de l'arròs, ja sabia que vindria una hora de piano, una de violí i una d'acordió".
El 2022, juntament amb Albert Monjó, va participar en el concert commemoratiu dels 40 anys de l’associació Premsa Comarcal organitzat pel Setmanari de l’Alt Empordà a Figueres.
La vetlla del difunt tindrà lloc el matí d’aquest dimarts, 26 d’agost, en el tanatori de la Funerària Empordanesa-Àltima. La cerimònia de comiat està prevista pel mateix dia, a les quatre de la tarda.
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- Vila-real - Girona (5-0), en directe
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible