Més de 3.200 persones al novè Notes al Parc de Girona
La cita va tancar dissabte amb el recital del guanyador del Maria Canals a la Devesa
DdG
El cicle de concerts Notes al Parc, que ha ofert onze concerts en parcs i espais públics de Girona, ha tancat la novena edició amb més de 3.200 assistents. La iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Girona, a través de La Marfà – Centre de Creació Musical, i l’Auditori de Girona ha portat música tant moderna com clàssica d’artistes com l’Orchestra Fireluche o Lia Sampai a espais com la Devesa i, per primera vegada, també al monestir de Sant Daniel.
La novena edició del cicle ha acollit un total d’onze propostes, tant de música clàssica com moderna, i s’ha consolidat com una cita musical de referència a la ciutat durant els mesos d’estiu. L’edició d’enguany va acabar dissabte amb el concert del pianista nord-americà Curtis Phill Hsu a la plaça de les Botxes, en un recital amb una gran afluència de públic en què el recent guanyador del Premi Maria Canals va mostrar el seu virtuós domini de l’instrument amb un programa centrat Debussy i Mussorgsky.
També a la mateixa plaça ha tingut lloc el concert amb més assistència de tot el cicle, a càrrec del cubà Pepe Rivero & Girona Jazz Project Big Band.
En l’àmbit de la clàssica, s’han pogut veure els concerts del professorat de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines; l’assaig obert de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines; l’Ensemble La Modesta i InTactvs. El recital de la violinista Anna Urpina previst per al dissabte 12 de juliol es va cancel·lar per causes meteorològiques.
En l’àmbit de les músiques modernes, també s’han pogut escoltar les propostes de Hip Horns Brass Collective; Orchestra Fireluche; Oriol Marès & Talal Fayad Quartet -que es va traslladar al Centre Cultural La Mercè-; Lia Sampai, i Rusó Sala.
