Mor als 42 anys Verónica Echegui

L'actriu madrilenya ha mort aquest diumenge després de ser ingressada a l'hospital 12 de Octubre

Verónica Echegui.

Verónica Echegui. / EFE

Pedro del Corral

Madrid

L'actriu Verónica Echegui ha mort aquest diumenge als 42 anys. Segons ha avançat El Mundo, la intèrpret madrilenya havia estat ingressada en els últims dies a l'Hospital 12 de Octubre a causa d'una malaltia.

