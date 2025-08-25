Mor als 42 anys Verónica Echegui
L'actriu madrilenya ha mort aquest diumenge després de ser ingressada a l'hospital 12 de Octubre
Pedro del Corral
Madrid
L'actriu Verónica Echegui ha mort aquest diumenge als 42 anys. Segons ha avançat El Mundo, la intèrpret madrilenya havia estat ingressada en els últims dies a l'Hospital 12 de Octubre a causa d'una malaltia.
