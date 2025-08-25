Caïnisme i britpop
Oasis sobreviu a la seva resurrecció
La banda reprèn al Canadà una gira de reconciliació i armistici que ha passat pel Regne Unit i per Irlanda sense una sola baralla. Noel Gallagher fins i tot parla bé del seu germà Liam.
David Morán
Al final serà veritat, com van pregonar segons abans d’anunciar el seu retorn a la vida, que les armes s’han silenciat i els astres s’han alineat. Per què mirar cap enrere amb ira si es pot mirar cap endavant amb el símbol del dòlar tatuat a la retina? Dit i fet, Oasis no només ha sobreviscut a la seva resurrecció, sinó que ho ha fet amb nota: un mes i mig a la carretera, 17 concerts al Regne Unit i a Irlanda i, que se sàpiga, ni una sola baralla. Ni rastre de panderetes volant, enutjos bíblics o insolències davant desenes de milers de persones. Res d’aparatoses rebequeries, insults enginyosos o fotografies de patates de feridor simbolisme. Només pau i harmonia a can Gallagher. El que mai s’havia vist, sí. Primer els Sex Pistols a Disney i ara això.
Quan, l’agost de l’any passat, la banda britànica va anunciar el seu retorn després de 15 anys de punyalades per l’esquena, embolics familiars i draps bruts airejats amb tota mena de detalls a les xarxes socials, qui més qui menys va sospitar que no durarien: el 2009, quan Oasis va saltar pels aires, Liam i Noel Gallagher van desenterrar la destral de guerra i des d’aleshores no havien fetres més que clavar-se-la amb vehemència. Les cases d’apostes pagaven 7 a 1 la nova separació de la banda abans del primer concert i 12 a 1 un aldarull físic en escena entre Liam i Noel. Tampoc seria la primera vegada, la veritat.
Un any i uns quants banys de masses després d’allò, no només es manté la treva, sinó que l’armistici sembla que va per llarg. Sobretot després que, el que mai s’havia vist, Noel Gallagher s’hagi desfet en elogis cap al seu germà durant una entrevista radiofònica amb l’emissora Talksport. "És genial haver tornat amb Bonehead i Liam. Suposo que, quan tot acabi, m’asseuré a reflexionar-hi, però és genial haver tornat a la banda amb Liam. Ja havia oblidat que era molt graciós", va afirmar dies abans de travessar l’Atlàntic per reprendre la gira, ahir, amb cinc concerts més al Canadà, als Estats Units i a Mèxic.
És probable que les últimes paraules més o menys amables que Noel va dedicar a Liam estiguin en el documental Supersonic (2016), quan el compositor es mostra sorprès de l’habilitat del seu germà petit per clavar les veus de Champagne Supernova a la primera i, tot seguit, tornar al pub a continuar bevent birres. Ara Noel assegura que està "orgullós" del seu germà.
"Liam ho està petant; estic orgullós d’ell –va celebrar–. Fa 16 anys que estic al capdavant d’una banda i sé que és molt difícil. No podria fer això dels estadis com ell, no és el meu estil. Però he de dir que el miro i penso: ‘bé per tu, amic’".
El que dèiem: pau i harmonia on abans tot eren malediccions i imprecacions furioses. També ajuda, sens dubte, que algú hagi tancat a Liam l’aixeta de Twitter (ara X), botó nuclear que el cantant premia cada vegada que volia atacar el seu germà i que es manté en prudent inactivitat des de l’1 de juliol. Només tres dies després, el dia 4, cantant i guitarrista apareixien a Cardiff agafats de la mà, gest repetit en tots els concerts de la gira, i començava la reunificació.
Pròxims concerts
Vist això, costa creure que la banda mancuniana no tingui intenció d’estendre la seva lucrativa reunió amb noves actuacions el 2026: guanya força, per exemple, la possibilitat d’una multitudinària actuació a Knebworth, coincidint amb el 20è aniversari de l’històric doblet que va reunir 500.000 persones en aquesta localitat anglesa. També s’especula amb una possible gira europea que passaria per França, Espanya i Alemanya, així com una possible residència a l’Etihad Stadium de Manchester.
El que sí que és segur és que, després de dues nits més al Wembley Stadium de Londres a finals de setembre, els Gallagher i companyia viatjaran a Corea del Sud, el Japó, Austràlia, l’Argentina, la Xina i el Brasil. De moment, segons ha reconegut Noel, l’impacte dels concerts està sent brutal. "No puc parlar per ningú més, però, personalment, vaig subestimar moltíssim en el que m’estava ficant. He estat en estadis i tot això, però no m’importa dir-ho: les meves cames tremolaven després de la segona cançó. Ha sigut increïble. Realment increïble", va explicar.
