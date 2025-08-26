La bisbalenca Cloe Riembau, finalista del Sona9 2025
La final de la 25a edició serà el 23 de setembre
La bisbalenca Cloe Riembau, la lleidatana Bru i els tarragonins Sodi son els finalistes de la 25a edició del Sona9. La final se celebrarà per inaugurar les festes de la Mercè de Barcelona amb motiu del primer quart de segle de la plataforma de música emergent de Catalunya, impulsada pel Grup Enderrock i 3Cat. A més, el grup guanyador de la darrera edició, Gavina.mp3, tancarà la festa final del Sona9. Un cop acabada la seva actuació s’anunciaran els guanyadors dels cinc guardons del concurs, el Premi Sona9, Premi Joventut i Premi Èxit –per als 3 finalistes–, a més dels premis Cases de la Música i Verkami per Votació Popular, que ja va guanyar el grup tarragoní Sodi el juliol passat, dotat amb 1000 euros en material musical.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut