«Ding! Dong!»: Queda obert el 25è FITAG
La companyia figuerenca La Funcional firma l’espectacle inaugural d’un festival que tindrà corda fins diumenge i que, en paraules del seu director artístic, mira «endavant amb il·lusió i enrere agraït» amb les figures que van impulsar-lo i mantenir-lo i a qui homenatjarà
Lluc Perich Pérez
Tot va començar el 5 de setembre de 1998 i avui, gairebé vint-i-set anys després, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) ha obert la seva vint-i-cinquena edició, que durarà fins diumenge. Xifra rodona que s'ha celebrat amb un espectacle inaugural a càrrec de la companyia figuerenca La Funcional. Ding! Dong!, un so que, sovint, implica obrir portes, ha obert aquest cop un festival de teatre amb agrupacions vingudes d’Andorra, Itàlia, França i Síria, Polònia, Portugal, Xile, Sud-àfrica i l’Argentina, a més de Catalunya i l’Estat.
Davant un Teatre Municipal ple a vessar, el director artístic del FITAG, Xavier Valentí, ha encetat una edició «inevitablement especial». En un discurs parlant de «compromís» i «perseverança», Valentí ha dit que mira «endavant il·lusionat» amb un «festival jove i ple de futur» i «enrere agraït». Quim Ayats, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, ha insistit en la «il·lusió» i el «compromís», perquè «fer vint-i-cinc edicions vol dir que s’han fet bé les coses». El FITAG, ha assegurat Ayats, «és un motor cultural i referent amb vocació de servei públic, que ho és». També ha parlat el diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Jordi Camps, que ha agraït la feina tant «als qui van fer possible que el festival arrenqués» com a la gent que «de forma anònima ha ajudat que tirés endavant» i «als que fan que segueixi viu».
L’obra escollida per a encetar el FITAG ha sigut una comèdia a l’estil vodevil clàssic. Adaptació al català de Le dindon de Georges Feydeau, Ding! Dong! ha posat un ritme frenètic al Municipal amb els caòtics i infructuosos intents de seducció dels seus personatges. Marits, esposes, amants i pretendents van coincidir sobre l’escenari.
Com que la cosa va de teatre i amb una sola obra no n’hi ha prou, bona part del públic pot presenciar, a les 22.30 i a la fresca del pati de la Casa de Cultura, una altra companyia local, la IncreiXendo de Sant Gregori, que representa E. R. Actrius, on una jove estudiant de teatre va entrevistar tres reconegudes actrius sobre la figura de qui fou la seva mestra, Empar Ribera (E. R.). Tot un drama on les visions d’una mateixa història tant es contradiuen com coincideixen.
De Pinotxo a règims autoritaris
Després de les dues funcions d’avui, demà arrenquen els dies forts del festival. Hi haurà fins a quatre actuacions començant entre les 18.00h i les 22.30h als espais de l’Auditori Viader, La Mercè, els Jardins de la Infància i la Casa de Cultura. Justament a aquest últim equipament, al pati (22.30h), es representarà The last lie of Pinocchio, on la italiana Avanzi di Scena proposa l’última aventura d’un Pinotxo ja crescut.
Dijous el total de funcions serà de cinc, sumant els escenaris del Museu d’Història i el Pati de Venus. Aquí tindrà lloc un dels espectacles més interessants d’aquest FITAG: Mawlana, de la siriano-francesa La Scène Manassa. L’obra és un pamflet contra els règims dictatorials a partir de les reflexions del fill de l’administrador d’una mesquita i un pintor que coneix.
El FITAG continua divendres amb funcions tan reconegudes (El Mètode Grönholm, pel Grup de Teatre Cassanenc) com experimentals (Symbiosis, una proposta de teatre físic de la cia. polonesa Zapadnia) o premiades (ho està el Re/Criar – Grupo de Teatro do Grémio, de Portugal, que duu Vermes). I, encara, dissabte, amb teatre de text clàssic (Madmeoiselle Julie, de la sabadellenca Amfiteatre), o un xou final de dansa (Árbol, de la xilena Árbol Danza; complementada per A peeling, de la Sally Anne Friedland Dance Company, a cavall de Sud-Àfrica i l’Argentina) abans de tancar amb Rosaris, purpurina i acció!, un musical esbojarrat de Mare Meva Companyia (Sant Just Desvern).
Belles Glòries
Aquest FITAG està d’efemèride i per això un dels punts destacats de la programació serà la jornada dedicada a Les Belles Glòries, persones com Sylvana Gross-Melzer (impulsora), Jep Sànchez (director 1998-2002) o Martí Peraferrer (2005-2022), sense les quals el festival no seria (si existís) com és avui. Es traurà la pols a antics treballs fotogràfics i de vídeo testimonis del pas dels anys i no hi faltaran actors i companyies que han fet part de la història del certamen «des de Mèxic o Fornells de la Selva», com va apuntar Valentí. També es recupera Microteatre, on participarà Pilar Prats, que dirigia El Galliner i treballà activament en la primera edició del festival, llavors anomenat El Pati.
Més recent és la programació del FITAG als Municipis, que enguany es farà a Caldes de Malavella, la Cellera, Sant Gregori i Vidreres. I encara més recent, tant com que es farà per primer cop, el FITAG Off. Serà, en paraules del director artístic, una «marató de cinc espectacles» amb companyies de comarques gironines. Concretament, Art'u'Nit de Sant Julià de Ramis, Futimet Teatre d'Arbúcies, La Guspira de Cassà de la Selva, El Mirall de Blanes, i el Centre Catòlic d'Olot.
