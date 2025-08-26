La Fundació Dalí homenatja Gala aprofitant el seu aniversari amb un acte al castell de Púbol
Poemes del marit de Gala, Paul Éluard, s'han fusionat amb la música electrònica i el so d'un violoncel
La Fundació Gala - Salvador Dalí ha celebrat aquest dimarts al vespre l'aniversari de Gala amb un acte al castell de Púbol. El director de Programes de la Fundació Dalí, Jordi Artigas, ha explicat que s'ha fet coincidir l'acte amb la data de naixement segons el calendari rus, en honor al seu origen. L'acte ha comptat amb la poesia de Paul Éluard, qui va ser marit de Gala abans que conegués Salvador Dalí. Les obres s'han fusionat amb la música electrònica de MAGAM i el violoncel de Nerea de Miguel. A través d'aquest espectacle s'ha intentat donar al públic "petits detalls" de com era Gala i mostrar la seva polièdrica faceta cultural i intel·lectual.
"Gala és molt més que Salvador Dalí", anunciava la creadora Fiona Morrison. Ella és la responsable de l'espectacle 'Gala sota la mirada de Paul Éluard' que s'ha representat aquest dimarts a les set del vespre al castell de Púbol. S'ha fet per homenatjar-la, coincidint que aquest 26 d'agost fa 131 anys del seu naixement, segons el calendari ortodox.
El director de Programes de la Fundació Gala - Salvador Dalí, Jordi Artigas, ha explicat que segons el calendari europeu l'aniversari és el 7 de setembre. Malgrat tot, recorden que Gala Dalí era russa i per això han optat per fer-ho en funció del calendari rus, que estipula el naixement el 26 d'agost. L'any passat va ser la primera vegada que feien aquest acte de celebració. Ara, Artigas assegura que la intenció és mantenir-ho al llarg dels anys perquè consideren que és "un homenatge" a Gala amb el qual intenten difondre part de les facetes que tenia en l'àmbit intel·lectual i cultural.
De fet, l'acte ha consistit en combinar lectures de poemes de Paul Éluard amb música de Nerea de Miguel i una composició electrònica de MAGAM. Entremig, sonava una composició musical que es feia a partir del bioritme del roser que va plantar Gala a l'entrada del castell.
Fiona Morrison ha recordat que Éluard va ser el marit de Gala abans que Dalí entrés a la seva vida. Malgrat tot, després van mantenir una relació estreta al llarg de tota la vida. La lectura de poemes ha anat acompanyada d'una posada en escena marcada per un fil on s'anaven penjant objectes representatius de la vida de la dona que va viure la plena efervescència intel·lectual del París d'entre guerres i va ser una figura clau en el surrealisme.
De fet, Artigas ha remarcat que Gala va tenir un paper "anònim" en l'àmbit públic mentre Dalí vivia però "molt actiu" en la influència artística de Dalí o Éluard. "Era Gala qui feia escriure Éluard, era Gala qui feia pintar Dalí", remarcava el director de programes de la fundació.
'Gala sota la mirada de Paul Éluard' és un espectacle que s'ha creat especialment per l'aniversari de Gala que s'ha fet al castell de Púbol. Així i tot, Fiona Morrison avança que té ganes que la proposta "no es quedi aquí" i pugui representar-se en altres llocs en els pròxims mesos.
