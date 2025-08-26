Israel Galván obrirà el FlamenGi a les escales de la catedral
La setena edició del Festival de Flamenc de Girona homenatjarà Paco de Lucía i arribarà per primera vegada a la Catalunya Nord
El bailaor Israel Galván inaugurarà des de les escales de la catedral de Girona un FlamenGi dedicat a Paco de Lucía. La setena edició del Festival de Flamenc de Girona se celebrarà del 14 al 29 de novembre, amb espectacles d'artistes com El Farru, Patricia Guerrero o Josemi Carmona en escenaris de la capital gironina, Banyoles, la Bisbal d'Empordà i, per primera vegada, també a la Catalunya Nord, a Toluges, concretament.
La cita va néixer lligada als barris de Girona i ha anat evolucionant i irradiant cap a nous espais, tant de la ciutat com de les comarques gironines. Ara vol fer un pas més enllà, explica la seva directora, Noemí Osorio, "travessant una frontera invisible" per seguir "trencant estereotips vinculats amb el flamenc". "Seguim amb una programació social, paritària i que reivindica que el flamenc forma part del patrimoni català", assegura Osorio sobre el cartell, que vol mostrar "totes les cares del flamenc", des del vessant més clàssic al més contemporani.
L'arrencada la protagonitzarà el 14 de novembre al vespre Israel Galván, una de les figures més internacionals de la dansa contemporània. El bailaor tornarà a Girona amb un fragment del seu espectacle Solo en què, promet, dialogarà tant amb el públic que l'acompanyi com amb les imponents escales de la catedral: "em faran canviar la forma de ballar, segur".
Amb tot, el gran protagonista del festival serà Paco de Lucía: en col·laboració amb la Fundació Paco de Lucía i el Centre d'Interpretació Paco de Lucía d'Algesires, la cita acollirà diversos actes per reivindicar-lo com a persona i com a músic i alguns dels artistes que hi van col·laborar, com el bailaor El Farru. Serà a Girona amb una producció pròpia del festival que l'unirà a artistes catalans, i també oferirà una classe magistral i una conversa amb el fill del mestre, Curro Sánchez, que hi presentarà el documental Paco de Lucía: La leyenda.
Kiki Morente, fill d'Enrique Morente, actuarà a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles el 16 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional del Flamenc, mentre que el Mundial de la Bisbal acollirà el 21 de novembre l'actuació conjunta de Josemi Carmona i Antonio Serrano, amb Ignasi Terraza com a convidat especial.
Patricia Guerrero, Premi Nacional de Dansa i directora del Ballet Flamenco de Andalucía, actuarà a La Mercè el 28 de novembre acompanyada per Alejandro Hurtado, en un format íntim només de ball i guitarra amb l'espectacle Devenir.
Al seu torn, el Sunset Jazz Club serà l'escenari de la presentació a Girona del disc KM.0 del pianista sevillà Andrés Barrios.
Pel que fa a la primera incursió del FlamenGi a la Catalunya Nord, serà el 22 de novembre, amb Adela Campallo acompanyada per artistes de Girona, Barcelona i França a Toluges. Osorio explica que fa anys que la direcció del festival ha establert una relació "molt bonica" amb una penya flamenca de la ciutat, i ara vol "obrir-se al món" des d'allà, amb un públic que viu el flamenc "d'una forma molt respectuosa".
Els espectacles es complementaran amb tallers flamencs, un pòdcast en directe, conferències i la ja tradicional paella de cloenda amb la rumba de Toni Cayena.
