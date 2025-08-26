Sant Feliu rep quatre ofertes per organitzar el festival de la Porta Ferrada
The Project, la promotora que ha gestionat el certamen des del 2019; i les empreses al darrere del Cruïlla i Cap Roig han presentat candidatura per optar al nou contracte
Sant Feliu de Guíxols ha rebut quatre ofertes per gestionar el festival de la Porta Ferrada. El concurs públic per encarregar l’organització del certamen per les properes tres edicions ha atret l’interès d’empreses líders de la indústria musical a Catalunya, com The Project, la promotora barcelonina que ha gestionat la cita ganxona en els darrers anys; Clipper’s Live i Barcelona Events Musicals, responsables dels festivals de Cap Roig i Cruïlla, respectivament.
El contracte per la gestió del festival amb The Project va acabar després de l’edició del 2024, i el consistori va començar a treballar en un nou model de contracte públic per l’organització de la del 2025. El sempre feixuc camí burocràtic -un estudi de viabilitat, l’exposició pública, la validació de la documentació per part d’una entitat estatal, etc-, però, va anar allargant el procés.
L’endarreriment del calendari va complicar que l’empresa que agafés les regnes del festival pogués organitzar la programació d’aquest estiu en condicions, i per això es va optar per prorrogar un any més l’acord amb The Project i encarar el concurs ja per a l’edició del 2026, mantenint les condicions previstes.
Finalment, el procediment va arrencar aquest estiu, amb un valor estimat del contracte de 10,37 milions d’euros pels tres anys, amb una aportació màxima anual de 300.000 euros per part de l’Ajuntament. La setmana passada va acabar el termini per rebre ofertes, i són quatre les empreses que s’hi han presentat i que esperen la revisió de la documentació i la valoració final de la Mesa de Contractació.
La promotora The Project, ara en mans de Warner i amb una llarga experiència en l’organització i producció de concerts i festivals, aspira a revalidar el contracte aconseguit el 2019. A més de tirar endavant les últimes edicions de la Porta Ferrada, The Project és al darrere de recitals massius d’artistes com Estopa o Joaquín Sabina i festivals de pes com el de Jazz de Barcelona o el Guitar BCN.
Una altra de les empreses que es proposa per encarregar-se de Porta Ferrada és Clipper’s Live. Bona coneguda del públic de la Costa Brava per estar al capdavant del festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell des del 2012, la companyia que lidera Juli Guiu també munta, des de fa quatre anys, el Summerfest a la Cerdanya, i des de fa tres, Les Nits de Barcelona, que aquest estiu ha dut als jardins de Pedralbes prop de 39.000 espectadors.
La tercera oferta és la de Barcelona Events Musicals de Jordi Herreruela, impulsor i director del festival Cruïlla de Barcelona. A més d’aquesta cita, que enguany ha celebrat la quinzena edició amb el rècord de 82.000 assistents, i cicles com el Cruïlla de Tardor i d’Hivern, la companyia també gestiona El Molino de Barcelona.
Finalment, la quarta oferta presentada és la de Mensajeros del Jazz, empresa valenciana que organitza cicles com el Piñata Music Series de Barcelona i València o el Villanos del Jazz de Madrid.
