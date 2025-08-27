Entrevista | Eva Amaral Cantant
«Amb coses com això de ‘Puta desagradecida’ se t’enduen els dimonis»
"No hi ha cap motiu per a dir-li a ningú puta, evidentment, però vaja, a sobre per una història que no era veritat, una història absolutament inventada i que no sabem ni d’on va sortir"
Montse Terrasa
Forma Amaral al costat de Juan Aguirre i aquest estiu estan de gira presentant el seu nou disc Dolce vita, poc després que Bunbury hagi volgut resoldre una polèmica que ha durat vint anys i semblava que no s’havia d’acabar. No fa gaire, van actuar al festival de Cap Roig.
Hi ha algun tema que s’hagin cansat d’interpretar?
Doncs la veritat és que no. Ho estem tocant gairebé tot. Bé, sempre hi ha alguna cosa que es queda fora i que algú et recorda que no has tocat. Però jo crec que les més representatives de totes les nostres èpoques i que tots coneixeu, hi són. I sí, la veritat és que no ens n’hem cansat, encara. Va haver-hi una època, fa uns anys, que de sobte vam deixar de tocar Marta, Sebas… i el públic ens volia assassinar. Però ara l’estem tocant una altra vegada perquè, a més, és una cançó que de sobte ens fa molta il·lusió tocar perquè hi ha molts grups que estan apareixent ara, grups de gent molt jove, que n’estan fent versions. I fins i tot nosaltres l’hem valorat més del que ho fèiem.
Què és la ‘dolce vita’ per a Eva Amaral?
La dolce vita realment per a nosaltres era una manera de reinventar el terme. Del que volíem parlar era de la dolçor, de viure d’aquests moments d’alegria que queden per sempre dins teu, que d’alguna forma són com una reserva per a quan estàs passant moments més difícils. I sobretot, és un estat emocional en el qual et sents plena i completament d’acord amb el que t’envolta, amb el teu entorn, amb tu mateixa sobretot. El que ara en diuen estar en pau, però en un sentit més ampli
És molt fàcil que t’amargui simplement veure les notícies. Les notícies d’avui, per exemple, les guerres, el genocidi a Gaza, els incendis...
I què és el que els amarga la vida?
És molt fàcil que t’amargui simplement veure les notícies. Les notícies d’avui, per exemple, les guerres, el genocidi a Gaza, els incendis... És una cosa aterridora el que està succeint al nostre país amb tanta superfície ara mateix cremant d’Espanya, de parcs naturals, gent perdent-ho tot, vides humanes i fauna. A mi això particularment m’entristeix molt. A més, visc en una zona que està molt a prop d’aquests incendis i hem estat tota la setmana amb avisos que ens havíem de quedar a casa pel fum que arribava. I això m’ha produït amargor, però sobretot por.
Parlant de coses que amarguen. Han cessat els missatges d’odi després del comunicat d’Enrique Bunbury per a resoldre la polèmica sobre Puta desagradecida?
L’hi agraïm moltíssim perquè la veritat que han estat vint anys havent de llegir-los constantment, literalment... No hi ha cap motiu per a dir-li a ningú puta, evidentment, però vaja, a sobre per una història que no era veritat, una història absolutament inventada i que no sabem ni d’on va sortir. Jo li agraeixo moltíssim que ho hagi desmentit. A algunes persones segurament ni això els servirà, perquè el món de les xarxes és així de boig. Però bé, almenys aquí queda escrit i dit. Encara que crec que ell alguna vegada ja ho ha dit des de les seves xarxes socials, jo crec que té força més potència el missatge i l’hi agraeixo moltíssim. I crec que aquest malson ja acaba.
I com es resisteix tants anys rebent aquest odi?
Vivim en un moment que sempre hi haurà algú que no estarà d’acord amb el teu pensament i t’ho farà saber de diferents maneres. Però és clar, jo crec que no hem de perdre mai de vista que estem parlant amb un altre ésser humà a l’altre costat. Jo em quedo millor amb l’educació i que puguem tots tenir la nostra opinió i ser diferents i poder conviure, perquè crec que això és el que importa. Quan tu decideixes fer alguna cosa, passar a l’acció per alguna cosa, ets conscient que hi haurà una resposta en contra i ho assumeixes, no és tan difícil. Però quan et venen coses com això de la famosa cançó Puta desagradecida, que no té res a veure amb tu, aquí sí que se t’enduen una mica els dimonis, perquè és una cosa que tu no assumeixes ni té res a veure amb tu. És una mica injust, la veritat.
I alguna vegada el temor a rebre aquest odi l’ha fet callar?
Cal mesurar les forces, perquè vulguis que no, la sobreexposició et passa factura emocional i mentalment. Llavors, sí que hi ha vegades que és millor mesurar les teves forces i guardar-te per a quan estiguis una mica més forta per a poder afrontar aquesta línia de foc, que no cal donar-li més importància, perquè només són missatges, només són paraules.
Vivim en un moment que sempre hi haurà algú que no estarà d’acord amb el teu pensament i t’ho farà saber de diferents maneres. Però és clar, jo crec que no hem de perdre mai de vista que estem parlant amb un altre ésser humà a l’altre costat
Porten unes tres dècades de carrera: com se senten en el panorama actual?
Ara mateix ens sentim increïblement lliures i creatius, estem com molt actius mentalment l’un amb l’altre, fent coses noves i preparant els xous. Sempre ens hem implicat en la part escènica moltíssim, però jo crec que l’experiència d’anys de saber com funcionen tots els gremis que envolten al teu propi xou musical també et porta a poder implicar-te d’una manera més estreta, amb el mateix espectacle en si, en directe.
I quin és el secret d’aquesta relació professional durant tants anys?
Doncs no hi ha cap secret, i hi ha vegades que discutim com a feres, és a dir que sembla molt bonic des de fora, però sí que és veritat que a vegades es discuteix, perquè a més en el fet creatiu sempre hi ha una tensió. És molt difícil que això estigui totalment alineat cap al mateix lloc i moltes vegades es discuteix. I a vegades d’aquesta tensió creativa en surten les millors coses.
Afronta de manera diferent un concert ara que al principi?
Doncs és curiós perquè, és clar, a tothom el sorprèn que jo em continuo posant molt nerviosa. Intento metabolitzar-ho pensant que és bo que això continuï succeint, perquè vol dir que continuo tenint-li respecte a l’escenari i que continuo gaudint molt i volent donar el millor de mi. Però d’altra banda, sí que m’agradaria estar una miqueta més tranquil·la abans de sortir i poder gaudir d’aquesta sortida, d’aquest primer minut de música, aquest primer minut en el qual començo a cantar.
Són un referent per a moltíssima gent, però qui ho és per a Amaral?
Doncs moltíssima gent. Grups que ara mateix estan fent coses noves increïbles, molt a prop de nosaltres, a més. La veritat és que al·lucino amb Judeline, amb Rosalía, amb gent que està fent coses increïbles. I per descomptat continua estant aquí tota la música que hem escoltat i que són ídols i ídoles de sempre. Però sí que és increïble la quantitat de música nova i amb la llibertat que s’està creant ara mateix, a escala sonora em refereixo.
