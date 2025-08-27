MÚSICA
Arielle Beck, pianista: "L'exigència no és sinònim de rigidesa, és l'expressió d'un desig d'anar més enllà, d'explorar més"
Si als deu anys, Arielle Beck va debutar com a solista amb l’Orquestra de la UNESCO a París, aquest dijous 28 d'agost, sis anys més tard, ho fa al festival Schubertíada de Vilabertran convertint-se en una de les intèrprets més joves a fer-ho
Cristina Vilà Bartis
Arielle Beck (2009) té 16 anys. Va néixer a París on actualment resideix i es dedica íntegrament als seus estudis de música, en concret, al Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa de París on aquest curs iniciarà el tercer any de carrera. Paral·lelament, enguany també ha completat el batxillerat després de molts anys d'estudi per correspondència. Tot i la joventut, és pianista professional. Considerada una nena prodigi, va debutar als deu anys. Aquest dijous 28 d'agost, a dos quarts de nou del vespre, debuta al festival Schubertíada de Vilabertran interpretant peces dels compositors Bach, Schubert, Schumann i Mendelssohn. En aquesta entrevista confessa l'emoció que sent davant aquest concert, la vinculació personal que manté amb l'Empordà i l'amor profund que la lliga a la música des de sempre.
Què significa per tu aquest debut a la Schubertíada de Vilabertran? Coneixies aquest festival català?
És un moment emocionant per a mi, tant pel prestigi del festival i la bellesa de l'espai, com també perquè els meus avis paterns van passar part de la seva vida a la propera Roses. I la meva mare és espanyola per part de pare!
Consideres cada nou començament, cada nova etapa, un pas endavant?
Considero cada nou començament un pas endavant, perquè el moviment en si mateix em sembla un pas endavant. No crec en anar enrere; cada començament té el potencial de fer-nos créixer, d'enriquir-nos, fins i tot si no sempre podem entendre com. Cada etapa és com començar de nou, obligant-nos a reinventar-nos.
Has actuat mai a Espanya?
Recentment he actuat diverses vegades a Espanya, i m'ho he passat molt bé. L'any passat a Barcelona, on vaig fer un recital a la Fundació Miró; a Madrid, per invitació de Victor Medem, i aquest any, vaig fer un recital al Teatre Fernando de Rojas per invitació d'Antonio Moral. Tornaré a Barcelona l'any que ve per a un recital al Palau de la Música Catalana. També vaig interpretar un concert (Le Jeunehomme de Mozart) fa uns mesos durant una gira pel País Basc francès i espanyol.
La música sempre ha format part de la teva vida? Els teus pares, o germans, també són músics?
Els meus pares són amants de la música, cosa que és fantàstic. L'únic altre músic de la meva família és el meu germà gran, ell mateix és pianista de formació clàssica. De petita, tenia innombrables discos de música clàssica a la meva disposició, així com l'escolta privilegiada del meu germà practicant el seu instrument i tocant el gran repertori.
Quin és el teu primer record relacionat amb la música?
Els primers probablement són massa vagues per descriure'ls amb claredat, però els meus primers records forts relacionats amb la música són, en primer lloc, records d'escoltar discos al cotxe familiar: concerts de Mozart o Escenes del bosc de Schumann de Clara Haskil, sonates de Beethoven d'Yves Nat, sonates de Mozart, la Primera Partita de Bach de Dinu Lipatti, Chopin d'Arthur Rubinstein o Albéniz d'Alicia de Larrocha, per anomenar-ne només alguns. Després records físics relacionats amb el piano, com ara sentir la possibilitat de crear relleus dinàmics entre les veus a través de la independència de les mans i els dits, però també records de les primeres peces del repertori que em van tocar, com ara moltes de les obres de Schumann.
M'agradaria saber com va entrar el piano a la teva vida? Quan et vas adonar que era l'instrument que volies que t'acompanyés en aquest viatge?
El piano va arribar lentament als 4 anys, quan escoltava molta música clàssica, gràcies als discos que escoltaven els meus pares i també, com he dit, escoltant el meu germà gran tocar i practicar amb diligència. Recordo que cap als set anys, el piano es va convertir realment en un pilar de la meva vida. Era natural que continués practicant-lo professionalment. La pregunta perpètua de triar carrera no era un problema per a mi.
On vas començar els teus estudis i amb qui vas estudiar? Quins records tens d'aquells primers dies?
Vaig començar al Conservatori Rakhmàninov de París on un professor rus em va fer passar per totes les escales de seguida. Després, als set anys, vaig entrar al Conservatori de la Rue de Madrid, on vaig obtenir el meu Diploma als dotze. Vaig tenir diversos professors exigents allà, com Anne-Lise Gastaldi i Billy Eidi. També vaig treballar amb Stephen Kovacevich a Londres des dels nou anys i amb Igor Lazko, un alumne de Zak, a París.
Vas estudiar a Madrid? També he vist a Londres i París. I només tens setze anys. Com has afrontat tots aquests canvis?
No, no vaig estudiar a Madrid, sinó a la Rue de Madrid de París! Un gir del destí, sens dubte! Pel que fa a viatjar, ho faig des dels nou anys, i es complementen naturalment.
Ser admès per unanimitat al Conservatori de París era un somni, un objectiu? Per què?
No, tot i que l'amabilitat del jurat em va commoure. Toquem per als altres. Però ser admès en aquesta institució tan sol·licitada em va fer feliç naturalment; hi coneixes músics realment apassionats. El somni és la música més que no pas les institucions que la serveixen, que també són indispensables.
Hi ha algun consell que hagis rebut d'un professor que encara apliques?
No és un consell donat per un professor en particular. Has de fer bé el que has de fer, amb amor veritable. No t'oblidis de l'amor. Esperant que les obres commovedores puguin commoure la gent quan s'interpreten. Kovacevich, per exemple, té la "pell de gallina" com a únic criteri. Em va fer tocar fins que es va produir aquest fenomen, tant físic com espiritual. El compromís ha de ser absolut, en l'acte de fer música i en escoltar. Aquest és l'ideal que és com l'estrella de la vida d'un músic.
Com és el teu dia a dia? El piano és un instrument molt exigent o ets tu mateixa la que t'imposes exigències?
La meva vida quotidiana està evidentment marcada pel piano, però al meu entendre no és només una successió d'hores de treball, com sovint es pensa. Molt temps de la feina, a part de la important tasca tècnica, es dedica a una investigació llarga, lenta i extensa durant tot el període en què dono un programa en concert. Pot ser la recerca de satisfacció interpretativa, lligada al so, la construcció, l'articulació, el fraseig... Pel que fa a les exigències del piano, és difícil dir que "l'exigència", en si mateixa, sigui necessària en una disciplina. Tot depèn del que entenem per exigència i sobretot del que en fem. Tot i que pugui semblar paradoxal, sento un gran plaer quan sóc exigent amb mi mateixa; és quan estic una mica sota control de mi mateixa, com un professor autònom, que em sento bé, estructurada i productiav. Tanmateix, crec en un equilibri entre el control i la lleialtat a la pròpia personalitat, entre rebre consells externs (sempre essencials per a mi) i la transformació o l'adaptació. Tanmateix, l'exigència no és sinònim de rigidesa. També és l'expressió d'un desig d'anar més enllà, d'explorar més.
"El dia d'un concert, necessito tocar fins a l'últim minut, perquè la meva concentració s'ha d'escalfar per arribar teòricament al seu punt àlgid en el moment del concert"
Vas debutar als deu anys com a solista amb l'Orquestra de la UNESCO a París. Com vas viure aquella nit?
Va ser, efectivament, una de les meves primeres actuacions amb una orquestra. Vaig interpretar el Concert número 12 de Mozart. En tinc un bon record, tot i que una mica borrós: el de sentir-me còmode a l'escenari i gaudir conversant amb les diferents seccions d'instruments, especialment en música on el diàleg, més que la confrontació, entre els instruments és una delícia.
Des de llavors, has viscut moltes estrenes en molts escenaris. En tens algun record particular?
Cada moment va ser únic i ric, però seria massa llarg descriure'ls tots. Recentment, tinc records molt forts dels recitals a Madrid i La Roque d'Anthéron, i anteriorment a Tòquio, on vaig interpretar el Concert en sol major de Ravel en una sala de 5.000 persones.
Fas algun ritual previ abans d'un concert?
Tinc pocs rituals personals. Algunes coses em fan sentir bé abans de pujar a l'escenari. Per exemple, el dia d'un concert, necessito tocar fins a l'últim minut, perquè la meva concentració s'ha d'escalfar per arribar teòricament al seu punt àlgid en el moment del concert. Per relaxar-me, de vegades, entre bastidors, m'agrada mirar esquetxos còmics. No és sistemàtic.
Respecte el programa que presentes a Vilabertran, perquè has seleccionat aquestes obres i aquests compositors en particular? Quina és la connexió entre elles i què les distingeix?
El programa consta de la Suite anglesa núm. 2 de J.S. Bach, les Variations sérieuses de F. Mendelssohn, la Sonata núm. 14 de F. Schubert i la Gran Sonata núm. 1 de R. Schumann. Les Variations sérieuses, que precedeixen Schubert, el més romàntic dels clàssics, i Schumann, representen per a mi un retorn a Bach, compost per una llarga tensió dramàtica (i també tensió estilística, entre fuga i contrapunt barroc i un clímax romàntic al final). Mendelssohn barreja un classicisme de la forma amb un Romanticisme de la substància, igual que amb Schubert, però potser d'una manera més distinta. Schubert i Mendelssohn van influir evidentment en Schumann, però aquest últim va més enllà de la seva influència, amb una escriptura tan deliciosament capritxosa i poètica.
Què requereix cadascuna d'aquestes peces del pianista?
Coses molt diferents, crec. El que sempre és més important, però també emocionant d'aconseguir, pel que fa a mi, és entrar en cada estil, cada univers específic del compositor, i entrar-hi com si hi haguessis estat des de sempre. La Suite anglesa requereix una claredat de so, de vegades incisiva, de vegades com una flauta. És una alegria tocar-la, permetent-te provar una multitud d'esclats sonors. Quan toco aquesta obra, sento un punt entre el rigor i la serietat i l'extravagància i la broma. La peça de Mendelssohn requereix una atmosfera diferent, tot i que després d'una escriptura barroca com la de Bach, hi ha una connexió directa. L'obertura comença d'una manera gairebé mística, impressionant en el seu rigor, i a mesura que progressen les variacions, llisquem suaument cap a expressions molt més romàntiques. Aquestes variacions són exercicis estilístics en si mateixes! En aquest programa de recital, les obertures a les quals m'acosto amb més cura, o més aviat preparació mental, són en última instància les obertures de les sonates de Schubert i Schumann, per diferents raons. El començament de la sonata de Schubert és molt minimalista, com un tocsin distant. És una crida. Conté un pes expressiu enorme. I quan començo la sonata de Schumann, l'obertura sempre és, per a mi, una immersió en el cor viu i efervescent del compositor, però també el començament d'una construcció gegantina que ja està prenent forma.
Dels quatre compositors (Bach, Schubert, Schumann i Mendelssohn), quin és essencial per a tu?
Tots a la seva manera, és clar. Però si hagués de triar-ne un, simplement perquè és un compositor que m'ha tocat des de petita, triaria Schumann. El meu amor per Bach i Schubert, per exemple, va venir més tard. Potser perquè Schumann em va semblar un compositor de la infància i un meravellós narrador... Sempre he gaudit tocant la seva música, i em sento particularment lliure quan la interpreto.
Finalment, què t'aporta la música i quins són els teus objectius a curt i mitjà termini?
La música és un "aliment espiritual" tan fi i subtil que és difícil de respondre... Espero continuar nodrint-me de la música, explorar les seves variades aportacions.
Quin consell donaries als joves com tu que estudien música?
Que estimin el que fan i, sobretot, que s'assegurin que estimen la música. Que no s'oblidin mai d'estimar, en definitiva! Que posin aquest amor per sobre de tot, perquè és només aquest amor el que dóna sentit a l'ambició d'interpretar-la per als altres.
