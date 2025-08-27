El blindatge de Figueres per l'Acústica: 340 efectius de seguretat i neteja i detectors de metalls
Reforça el dispositiu especial de ciutat respecte el de l'any passat per garantir una edició que creix amb un nou escenari de pagament
La Rambla manté el límit d'aforament en 10.500 espectadors
Figueres es prepara pel festival Acústica, que arrenca aquest dijous i s'allargarà fins diumenge, amb un reforç del dispositiu habitual. Si l'any passat eren 190 efectius, enguany s'arribarà a les 340 persones entre seguretat, mobilitat i neteja. A més, els agents de la Guàrdia Urbana estrenaran detectors de metalls. Tot plegat, amb l'objectiu de garantir la seguretat de la 22a edició del festival, que aspira a superar els 100.000 assistents de l'any passat gràcies al nou escenari al recinte firal, un espai de pagament amb capacitat per a 20.000 espectadors. Oques Grasses seran els encarregats d'estrenar dissabte el nou Acústica Figueres Arena, un dels epicentres del certamen juntament amb la Rambla, que aquests dies acollirà actuacions d'artistes com Lax'n'busto, Figa Flawas, Mushka o Ja T'ho Diré per a un màxim de 10.500 persones a la vegada.
El dispositiu especial de seguretat, mobilitat i neteja previst per l'Ajuntament de Figueres està format per 341 efectius -l'any passat eren 190- entre agents de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, voluntaris de Protecció Civil, seguretat privada, controladors d’accessos i servei de neteja viària. Aquests estaran presents als quatre escenaris i als seus voltants: al centre, a la Rambla, a la plaça Catalunya i a la plaça de la Palmera, i al recinte firal.
El dispositiu de seguretat estarà coordinat per 35 agents de la Guàrdia Urbana, un centenar de mossos i 20 voluntaris de Protecció Civil. A aquests s'hi afegeixen els 170 professionals de seguretat privada contractats pel festival: 96 es dedicaran a seguretat, 59 al control dels accessos i una quinzena per als aparcaments excepcionals del recinte firal, dissabte.
D’altra banda, 16 treballadors de Fisersa s’ocuparan del servei de neteja viària.
Com a principal novetat, els agents de la Guàrdia Urbana estrenaran durant l'Acústica detectors portàtils de metalls, especialment pels principals punts d’accés als concerts.
A més, a la plaça Doctor Ernest Vila (Font Lluminosa) hi haurà el Centre de Comandament Avançat un punt de coordinació policial i emergències, a més del Punt Lila. També n’hi haurà un altre al Figueres Acústica Arena el dissabte.
La Rambla de Figueres manté el topall d'aforament de 10.500 assistents. S'hi podrà accedir per vuit entrades, i quan s'hagi arribat al màxim, els vigilats de seguretat privada i controladors d'accessos impediran el pas de més gent al recinte. Els veïns i els hostes dels hotels de la Rambla podran accedir-hi des dels punts de control dels carrers Girona i Vilafant.
A tots els escenaris hi haurà espais habilitats per a persones amb mobilitat reduïda.
Prop de 3.500 places gratuïtes en deu aparcaments
Pel que fa a l'aparcament, segons l'Ajuntament entre el centre i el recinte firal hi ha prop de 3.500 places d'estacionament públic. Excepcionalment, per l’Acústica 2025 i per la Vuelta s’han habilitat cinc aparcaments amb prop de 2.000 places: quatre terrenys a la zona del recinte firal (entre l’estació depuradora i el Wine Palace; al Clos de Fires –on s’ubica el Parc d’atraccions per les Fires i Festes de la Santa Creu-; a l’interior de la plaça Europa –on antigament se celebrava l’Embarraca’t- i al costat de la mateixa plaça Europa amb C/ Itàlia, a la deixalleria) i un aparcament a la zona del Parc de les Aigües (terreny del costat de l’Auditori dels Caputxins).
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats
- Alerta per fortes pluges a les comarques de Girona a partir de dimecres a la tarda