Un cabaret inspirat en la tradició desbordarà l'Espai Ter de Torroella de Montgrí
L'espectacle multidisciplinar produït per Cascai Teatre farà pujar dalt l'escenari una cinquantena d'artistes de dansa, titelles o circ que s'acompanyarà de música d'arrel
Avui serà un dia molt especial. Dalt l’escenari de l’Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí hi haurà una cinquantena de persones de diferents modalitats de les arts escèniques: dansa contemporània, dansa d’arrel, arts visuals, circ, titellaires, humor i poesia. I tot plegat, embolcallat de música tradicional en directe.
Cabaret d’arrel és el nom de l’espectacle multidisciplinari de la companyia Cascai Teatre que ha produït amb la direcció musical de Xavi Molina i la direcció artística de Marcel Tomàs. La magnitud de la proposta és «tot un repte», segons explica Susana Lloret, productora de la companyia teatral, i ja feia temps que la idea els voltava pel cap. S’ha pogut materialitzar gràcies a la celebració del Mondiacult 2025, la Conferència Mundial sobre polítiques culturals de la UNESCO que tindrà lloc el 28 de setembre i que promou l’art arrelat als territoris.
A través de tots els artistes que passaran per l’escenari i que representaran el seu número particular, s’hi teixirà un vincle comú, que és la música d’arrel que sonarà durant l’hora i mitja que durarà l’espectacle. La Cobla la Flama de Farners juntament amb el músic Enric Canada, i el piano i la veu de Mireia Pagès faran sonar jotes, sardanes i altres sons fusionats amb els quals els artistes faran les seves actuacions.
«Aquesta era la premissa: que el que facin dalt l’escenari tingui aquesta proposta sonora», explica Lloret. I si bé el format no serà com el d’un cabaret tradicional, on un presentador anuncia cada actuació i es van succeint els números, cada pausa entre artistes s’omplirà de vídeos o textos que parlen del paisatge muntanyenc i marí que envolta Torroella de Montgrí, amb exemples com Solitud de Víctor Català (Caterina Albert).
La companyia Cascai Teatre, originària d’Ullà i que ha conreat diversos gèneres sempre en clau d’humor, ja havia treballat amb alguns dels participants, com la Cobla Flama de Farners, però volien ser ambiciosos i fer un projecte més gran. L’opció de construir-lo dins el paraigua de la conferència de la UNESCO els ha donat la possibilitat de dur-lo a terme. És la primera vegada que la companyia s’atreveix a construir un espectacle d’aquestes dimensions i que implica dur tanta gent i de tantes disciplines diferents dalt un mateix escenari. «Ha estat un trencaclosques i un repte per aconseguir encaixar totes les peces», subratlla la productora. De fet, la companyia ja té experiència amb els projectes de gran format amb els espectacles L’Orquestra impossible i Els Colors de Duke Ellington, i això els ha permès tenir un bagatge sobre el treball conjunt. «Teníem ganes de fer-ho, anar a buscar el repte i ser agosarats perquè ens agrada transitar entre diferents disciplines, ha estat molt enriquidor per a tots i molt bonic veure a veterans al costat d’artistes joves», assevera.
Talent gironí
Entre els participants hi ha l’Esbart Joaquím Ruyra de Blanes, artistes emergents de dansa contemporània del territori, com Aram Pou, el circ i les acrobàcies de Silver and Gold (Judith Carrasco i Herena Colinas), així com de teatre emergent, amb la companyia Las chicas del barro (Irene Fernández i Tanit Mora). A més, també hi participen els Grallers de Torroella, els Ducs del Foc i el Grup Montgrí Dansa. Lloret assegura que «era imprescindible que aquests grups hi fossin perquè representen una base molt important de la cultura catalana».
Des del principi, el projecte estava pensat per representar-se a l’Espai Ter, per la seva amplitud i característiques i la vinculació amb el territori. I tot i que va ser pensat per representar-se dins el Mondiacult, la companyia està oberta a representar-lo a altres escenaris en un futur. «Ha generat molt bona acollida i la gent té curiositat per saber com serà. Estem molt il·lusionats i tenim ganes d’ensenyar-lo», conclou.
